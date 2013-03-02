اسامی 5 فیلم برای اکران نوروز 92 در کرج اعلام شد

عبدالحمید قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اکران فیلم های نوروز 92 در استان گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده از سوی سازمان سینمایی 5 فیلم منتخب در نوروز 92 اکران خواهد شد.
وی با برشمردن عنوان این فیلم ها افزود: " رسوایی"، "حوض نقاشی"، " تهران 1500" ، " قاعده تصادف" و " رژیم طلایی" عنوان فیلم هایی است که نوروز امسال در " سینما هجرت" اکران می شود.
قره داغی گفت: سه فیلم نخست از راه یافتگان به بخش رقابتی جشنواره فیلم فجر هستند و دو فیلم دیگر نیز توانسته اند نظرهیئت داوران جشنواره را به خود جلب کنند.
رئیس حوزه هنری استان البرز یادآور شد: کلیه تمهیدات لازم برای اکران هر چه مطلوب تر فیلم ها در نوروز 92 فراهم شده است.
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