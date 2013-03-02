اسامی 5 فیلم برای اکران نوروز 92 در کرج اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان البرز از اکران 5 فیلم ویژه در نوروز 92 خبر داد و گفت: فیلم های رسوایی، حوض نقاشی، تهران 1500 ، قاعده تصادف و رژیم طلایی نوروز 92 بر پرده سینما هجرت کرج اکران خواهند شد.