32 تن سیب و پرتقال در رضوانشهر توزیع می شود

خداورن قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار میوه در ایام پایانی سال جاری و در چهارچوب برنامه های تنظیم بازار بهاره با نرخ مصوب دولتی در این شهرستان توزیع خواهد شد.

وی اظهارداشت: از این مقدار میوه 18 تن پرتقال و 14 تن سیب است که در ایام پایانی سال در مناطق مختلف این شهرستان بویژه در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با اعلام قبلی توزیع می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رضوانشهر گفت: امسال با مشارکت 40 واحد صنفی و تولیدی 17 تا 27 اسفند ماه در میدان نماز این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشگاه اقلام پرمصرف مورد نیاز مردم در این ایام بویژه پوشاک، کیف و کفش، آجیل و مواد غذایی و پروتئینی با تخفیف 5 تا 15 درصد نسبت به قیمت های مشابه در سطح بازار عرضه و شهروندان و مسافران نوروزی می توانند از ساعت 9 تا 20 از این نمایشگاه بازدید و اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

قدرتی اظهارداشت: در این زمینه مقادیر مناسبی از برخی کالاهای اساسی و پرمصرف این ایام بویژه برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ نیز برای این شهرستان ذخیره سازی شده که در صورت کمبود عرضه و یا افزایش قیمت برای تنظیم بازار توزیع خواهد شد.

وی همچنین از مشارکت 20 واحد صنفی این شهرستان در برگزاری فروش های فوق العاده خبر داد و گفت: این واحدها با اطلاع رسانی مناسب و نصب پلاکارد از 10 تا 25 اسفند ماه با تخفیف 10 تا 15 درصد اقدام به عرضه کالاهای خود می کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رضوانشهر افزود: با هدف نظارت بر بازار عرضه و تقاضای کالا و خدمات، جلوگیری از کمبود عرضه و مقابله با تخلفات احتمالی بویژه در حوزه های مربوط به کالاها و خدمات پرمصرف این ایام طرح نظارتی ویژه نوروز در این شهرستان از 15 اسفندماه تا 25 فروردین ماه سال جاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در چهارچوب این طرح 20 بازرس و ناظران افتخاری این شهرستان بر فعالیت واحدهای صنفی، مراکز عرضه خدمات عمومی همچون دفاتر آژانس های مسافرتی، حمل و نقل بین شهری، انبارها و سردخانه های نگهداری کالا و میادین میوه و تره بار بیشتر نظارت و با تخلفات احتمالی برخورد خواهند کرد.

قدرتی در ادامه از شهروندان و مسافران نوروزی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه کالا و خدمات مراتب را از طریق سامانه 124 ستاد خبری این اداره اعلام کنند.