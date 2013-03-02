209 هزار بازرسی از سطح واحدهای صنفی لرستان صورت گرفت

یوسف مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 209 هزار و 843 مورد بازرسی از سطح واحدهای تولیدی استان لرستان صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به گزارش های مردمی ارائه شده طی سالجاری بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از هفت هزار و 682 مورد گزارش مردمی در زمینه واحدهای تولیدی و اصناف ارائه شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 22 هزار پرونده تخلف در استان به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

مرادی تصریح کرد: از این تعداد پرونده بیش از 15 هزار پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مابقی از سوی سایر دستگاههای همکار به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

وی ارزش ریالی این پرونده های تخلفاتی معرفی شده به تعزیرات حکومتی را 11 میلیارد و 315 میلیون 540 هزار ریال عنوان کرد.