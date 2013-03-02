واردات 20 هزار راس گوسفند رومانوف به استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار استان مرکزی ظهر شنبه در این جلسه گفت: 20 هزار راس گوسفند رومانوف با هدف افزایش شیر تولیدی و زایش دامها تحت نظارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان مرکزی صورت می گیرد.

علی اکبر شعبانی فرد ادامه داد: این نژاد گوسفند علاوه بر افزایش شیر و دو بار زایش در سال به لحاظ اقتصادی برای دامداران با صرفه است.

وی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از تکنولوژی های روزدنیا در راستای ارتقا سطح کمی و کیفی تولیدات حوزه دامپروری بیان داشت: استان مرکزی در تلاش است با بومی سازی نژادهای دامی فرانسوی و روسی در استان سطح کمیت و کیفیت تولیدات دامی را افزایش دهد.

استاندار استان مركزی در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه های مصوب ستاد تجهیز بخش کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد و گفت: پرونده هایی كه به بانك های عامل معرفی و دارای نواقص و مشكلات تهیه وثیقه هستند باید در مدت یك هفته تعیین تكلیف شوند.

شعبانی فرد افزود: همچنین طرح هایی که متقاضیان آنها نتوانند وثایق بانکی خود را تامین کنند باید جایگزین طرح های دیگر شوند.

پرداخت تسهیلات برای احداث 11 گلخانه در مجتمع آوه ساوه و همچنین جایگزین کردن طرح های دارای اولویت به جای طرح هایی که پرونده آنان کامل نشده از جمله مصوبات این جلسه بود.