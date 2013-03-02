  1. استانها
  2. مرکزی
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۹

با هدف افزایش شیر تولیدی /

واردات 20 هزار راس گوسفند رومانوف به استان مرکزی

واردات 20 هزار راس گوسفند رومانوف به استان مرکزی

اراک – خبرگزاری مهر: واردات 20 هزار راس گوسفند رومانوف به استان مرکزی به تصویب ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار استان مرکزی ظهر شنبه در این جلسه گفت: 20 هزار راس گوسفند رومانوف با هدف افزایش شیر تولیدی و زایش دامها تحت نظارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان مرکزی صورت می گیرد.

علی اکبر شعبانی فرد ادامه داد: این نژاد گوسفند علاوه بر افزایش شیر و دو بار زایش در سال به لحاظ اقتصادی برای دامداران با صرفه است.

وی  با تاکید بر ضرورت بهره گیری از تکنولوژی های روزدنیا در راستای ارتقا سطح کمی و کیفی  تولیدات حوزه دامپروری بیان داشت: استان مرکزی در تلاش است با بومی سازی نژادهای دامی فرانسوی و روسی در استان سطح کمیت و کیفیت تولیدات دامی را افزایش دهد.

استاندار استان مركزی در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه های مصوب ستاد تجهیز بخش کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد و گفت: پرونده هایی كه به بانك های عامل معرفی و دارای نواقص و مشكلات تهیه وثیقه هستند باید در مدت یك هفته تعیین تكلیف شوند.

شعبانی فرد افزود: همچنین طرح هایی که متقاضیان آنها نتوانند وثایق بانکی خود را تامین کنند باید جایگزین طرح های دیگر شوند.

پرداخت  تسهیلات برای احداث 11 گلخانه در مجتمع آوه ساوه و همچنین جایگزین کردن طرح های دارای اولویت به جای طرح هایی که پرونده آنان کامل نشده  از جمله مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 2009691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها