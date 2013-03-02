آماده باش ستاد ترافیک کرمانشاه در روزهای پایانی سال/برخورد قانونی با متخلفان

اکبر ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهنمایی و رانندگی کرمانشاه عوامل اجرایی ترافیک شهری را افزایش داده و از تمام عوامل چه خودرویی و چه پرسنلی استفاده کرده تا ترافیک روانی در سطح شهر کرمانشاه بر قرار شود.

وی افزود: از 15 اسفند ماه سال جاری نیز اجازه حفاری در سطح شهر کرمانشاه داده نمی شود، تا از وقوع افزایش بار ترافیکی جلوگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه های مدیریت ترافیک شهری، اقدامات ویژه برای جمعه غریبان و جمعه آخر سال است و تعداد زیادی نیرو انتظامی آماده عملیات خدمت رسانی به مردم شریف استان هستند.

ویسی گفت: برای چهارشنبه آخر سال هم نیروهای ترافیک شهری همراه با نیروی انتظامی طرح ویژه چهارشنبه سوری را خواهند داشت که انشاالله با تدابیر اندیشیده شده مشکلی در این روز پیش نخواهد آمد.

مسئول ترافیک شهری کرمانشاه ادامه داد: برای جلوگیری از ترافیک داخل شهری در شهرستان کرمانشاه طرح زوج و فرد خوردورها جدی تر در هسته مرکزی شهر دنبال می شود و با متخلفان این طرح برخورد می شود.

وی تصریح کرد: از 13 تا 22 اسفند ماه شاهد برگزاری نمایشگاه نوروزی در پارک شاهد هستیم و عوامل نیروی انتظامی روربه وری پارک شاهد در بلوار شهید بهشتی مستقر هستند، با توجه به حجم زیاد مراجعان به نمایشگاه عوامل ترافیک شهری برای روان سازی ترافیک آماده خدمت رسانی به مردم شریف کرمانشاه هستند.

ویسی ادامه داد: خوردور های که پارک دوبل داشته و در محل توقف ممنوع پارک کنند از آنجا که باعث ترافیک و راه بندان می شوند بعلاوه جریمه نقدی با جرثقیل به پارکینگ منتقل می شوند.

وی در پایان افزود: از مردم محترم شهرستان کرمانشاه خواستارم که برای نظم ترافیک شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و تا حد امکان از بیرون آوردن وسیله نقلیه تک سرنشین جلوگیری کنند.