تیم کشتی با چوخه ملارد مقام نخست مسابقات کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ابراهیمی اظهار داشت: در این مسابقات که با حضور 23 تیم در مجتمع ورزشی شهید ثمری شهرستان ملارد آغاز شده بود، ملارد، اسفراین از استان خراسان شمالی و قوچان به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

به گفته وي، در وزن بالای 90 کیلوگرم عبدالرضا فرح دل از ملارد، روح الله خلیلی از فاروج و اسماعیل سیاح از ملارد به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

این مسئول افزود: در وزن 90 کیلو گرم نیز مصطفی نیمروزی از بجنورد، جلیل پیرمردی از ملارد و محمدحسن حاجی آبادی از نیشابور مقام های اول تاسوم را بدست آوردند همچنین در وزن 70 کیلوگرم علی شاهوردیان از ملارد، حمید حیدری از درگز خراسان و حمید سلیمانیان از فاروج به ترتیب اول تاسوم شدند.

مسابقات کشتی سنتی باچوخه با شرکت 23تیم از استاهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی،ایلام، البرز، تهران، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، روز گذشته به میزبانی شهرستان ملارد آغاز شد.

6 مدال از 8 مدال نونهالان و نوجوانان آسیا براي اسكي بازان تهران



تيم نونهالان و نوجوانان اسكي آلپاين ايران با تركيب ورزشكاران تهراني توانست 3 نقره و 3 برنز بيست و دومين دوره مسابقات اسكي آلپاين نونهالان و نوجوانان آسيا را بدست آورد.

در اين مسابقات كه در شهر آلماتي قزاقستان برگزار شد، در بخش نونهالان پسران مارپيچ كوچك، پس از اسكي بازان قزاقستان، محمد ساوه شمشكي دوم شد و نقره گرفت، کره در مکان سوم ایستاد. در نوجوانان قزاقستان و کره اول و دوم شدند و سید امیر صید سوم شد.

در بخش دختران نوجوان، نماينده کره اول شد، نغمه كيادربندسري دوم شد و نقره گرفت و زهرا عليزاده به سكوي سوم و مدال برنز رسيد. در بخش نونهالان مارپيچ بزرگ پسران، پس از اسكي بازان قزاقستان و كره، محمد ساوه شمشكي سوم شد و برنز گرفت ،‌در نوجوانان كره و قزاقستان اول و دوم شدند و محمد حسين جعفري سوم شد.

در بخش نوجوانان دختران نماينده قزاقستان اول شد، نغمه كيادربندسري دوم شد و نقره گرفت و زهرا عليزاده به سكوي سوم و مدال برنز رسيد. مسابقات اسكي آلپاين قهرماني آسيا در رشته مارپيچ بزرگ و کوچک و با حضور 15 كشور برگزار شد. اين تيم را باقر كلهر و جهانبخش ساوه شمشكي به عنوان مربي و آسيه تير در بخش بانوان هدايت و همراهی کردند.

قهرماني باشگاه نصر در مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان استان تهران



در مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان استان تهران و توابع، باشگاه نصر تهران با 38 امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. دبیر هیات کشتی استان تهران در اين ارتباط گفت: دراین مسابقات كه به صورت متمرکز با حضور 96 باشگاه و 606 کشتی گیر در سالن هفتم تیر برگزار شد، باشگاه 13 آبان شهر ری با امتیاز نزدیک نسبت به تیم اول با 35 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

حبیب استهمامی افزود: این مسابقات با استقبال تیم ها و ورزشکاران مطرح برگزار شد و سطح فنی این مسابقات نسبت به دوره های گذشته از رشد خوبی برخوردار بود. علی پیرزاده نيز در این مسابقات شگفتی ساز شد و در فینال وزن 60 کیلوگرم توانست مسعود محمدی را شکست دهد.

تجليل از فعالان ستاد اقامه نماز استان تهران

طي مراسمي با حضور حجت الاسلام نيك نژاد مديركل تبليغات اسلامي استان تهران، از فعالان ستاد اقامه نمازقدرداني شد.



هدف از برگزاري اين مراسم قدرداني از همكاراني كه در برپايي و اقامه نماز جماعت اول وقت، همچنين قرائت قرآن، اذان و ‌ادعيه و مراسم زيارت عاشورا، اهتمام داشتند، بود.



در اين مراسم، محمدرضا طاهر خانچي، به عنوان نمازگزار نمونه معرفي شد. همچنين از جعفر سيفي و محمد رضا سپهرو، قاريان قرآن كريم و مداحان اهل بيت(ع) حسين احمدي راد و محمد كرمي به دليل برگزاري مراسم زيارت عاشورا كه چهارشنبه هر هفته برگزار مي شود، قدرداني شد.

برگزيدگان مسابقه خلاصه نويسي كتاب "پايي كه جا ماند"

پايگاه بسيج شهيد معيني اداره كل تبليغات اسلامي تهران، برگزيدگان مسابقه خلاصه نويسي كتاب «پايي كه جا ماند» را معرفي و از آنان قدرداني كرد.



فراخوان مسابقه خلاصه نويسي كتاب «پايي كه جا ماند» اثر سيد ناصر حسيني پور ، جانباز و آزاده سرافراز دفاع مقدس، طي ويژه برنامه هفته بسيج در آذر ماه جاري اعلام و اين كتاب بين همكاران توزيع شد.

بسيجيان و كاركنان اداره كل تبليغات اسلامي تهران تا پايان دهه فجر انقلاب اسلامي فرصت داشتند تا با مطالعه اين كتاب در مسابقه شركت كنند که پس از پايان مهلت شركت در مسابقه، آثار رسيده به دفتر بسيج توسط هيئت داوران بررسي و نفرات برتر مشخص شدند.



حجت الاسلام رضا غلامي، رئيس اداره تبليغات اسلامي ورامين و صديقه مقدس پور، كارشناس آموزش و پژوهش اين اداره كل، برگزيدگان مسابقه بودند.

بازرسي از موسسات قرآني اسلامشهر

از موسسات قرآني تحت پوشش اداره تبليغات اسلامي اسلامشهر بازرسي شد.



در اين بازرسي ها حيدري نماينده اداره کل تبليغات اسلامي استان تهران با مديران عامل اين موسسات گفتگو کرد و در جريان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت. همچنين بازرسي از محل، پرونده ها، کلاسها و امکانات آموزشي موسسات صورت گرفت.

برگزاری آزمون طرح تربیت حافظان در 100 بقعه متبرکه استان تهران

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از برگزاری مرحله اول آزمون طرح تربیت حافظان استان تهران همزمان در 100 بقعه متبرکه استان تهران خبر داد و گفت: 20 هزار نفر برای شرکت در آزمون ثبت نام کردند که از همه این افراد برای شرکت در آزمون دعوت شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی افزود: این آزمون به طور نمادین در آستان مقدس امامزاده صالح (ع) واقع در تجریش برگزار شد و در سایر بقاع متبرکه نیز این آزمون برگزار شده است.

حسینی با بیان اینکه استان تهران از ظرفیت بالایی برای حفظ قرآن کریم برخوردار است، عنوان کرد: سهمیه استان تهران 40 هزار نفر بوده که تاکنون 20 هزار نفر آن محقق شده، همه افرادی که علاقه مند به حفظ قرآن و شرکت در این طرح هستند می توانند با مراجعه به ادارات اوقاف شهرستان خود و یا با مراجعه به بقاع متبرکه اقدام به ثبت نام در این آزمون کنند.