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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

هاشم نیا مطرح کرد:

بازخوانی حركت ديني و اعتقادي میرزا کوچک جنگلی یک راهبرد بزرگ فرهنگی است

بازخوانی حركت ديني و اعتقادي میرزا کوچک جنگلی یک راهبرد بزرگ فرهنگی است

رشت - خبرگزاری کهر: استاندار گیلان بازخوانی حركت ديني و اعتقادي میرزا کوچک جنگلی را یک راهبرد بزرگ فرهنگی دانست و گفت: سیره زندگی و مبارزاتی این شهید بزرگوار باید در جامعه به خوبی تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، كيهان هاشم نيا ظهر امروز در بازدید از دبيرخانه دائمي كنگره ملي ميرزا كوچك جنگلي در رشت افزود: پس از برگزاري موفقيت آميز كنگره ملي ميرزاكوچك جنگلي با حضور رئيس جمهور در رشت در سال جاری بنا به دستور ايشان و با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي این دبيرخانه در رشت مستقر شد.

وي با اشاره به اينكه مسئوليت اين دبيرخانه به عهده مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان است، اظهارداشت: كنگره ملي بزرگداشت ميرزا منشاء اثر ماندگار شد تا حركت ديني و اعتقادي شيخ الشهداي گيلان، بازخواني و درذهن و دل دوستداران اين روحاني شهيد جاودان شود.

استاندار گیلان با اشاره به استقرار دبيرخانه دائمي كنگره ملي ميرزا در استان با حكم وزير فرهنگ و  ارشاد اسلامي گفت: اين حركت بزرگ فرهنگي همواره با ایجاد دبیرخانه دائمی مزبور بصورت مستمر از سوي وزارتخانه و بصورت ملي پيگيري می شود.

وی در ادامه با اشاره به اينكه حركت ميرزا كوچك با فرهنگ مردم گيلان عجين شده است، یادآورشد: استمرار اين حركت را به خوبي مي توان در دوران مبارزات انقلاب اسلامي، دفاع مقدس مشاهده كرد از اينرو معرفي هرچه بيشتر سردار جنگل منجر به معرفي هرچه بيشتر فرهنگ غني مردم گيلان خواهد شد.

کد مطلب 2009703

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