بازسازی اساسی هواپيماهاي جنگنده بمب افكن ميگ 29 و اف 4 در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، امير سرتيپ دره باغي در حاشيه بازديد از اورهال هواپيماهاي جنگنده بمب افكن ميگ 29 و اف 4، پايگاه شهيد لشگري نهاجا با تاكيد بر لزوم انتقال تجربيات كاركنان پيشكسوت نيروي هوايي،گفت: ما در نيروي هوايي توانسته ايم از كاركنان جوان، در كنار پيشكسوتان كه از تجربه بالايي برخوردار مي باشند، استفاده مي كنيم و علوم تخصصي و فني را به آنها منتقل مي كنيم.

وي افزود: اين اقدام باعث سرعت حركت چرخه بخش هاي فني در نيروي هوايي شده است.

در ادامه اين بازديد سرتيپ دوم خلبان محمد تسويه چي فرمانده پايگاه شهيد لشكري طي سخناني در خصوص پروژه هاي افتتاحي گزارش را ارائه كرد.