نمایشگاه بهاره بروجن 45 غرفه دارد/ تولید تله فيلم "مرد پولكي" ويژه نوروز 92

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بروجن گفت: امسال اقلام نوروزي از جمله مواد غذايي، پوشاك،كيف و كفش، مواد پروتئيني ،ميوه ،آجيل و خشكبار مردم در 45 غرفه نمايشگاهي از 15 تا 25 اسفندماه عرضه مي شود.
شمسي پورافزود: فروش فوق العاده نيز امسال در شهرستان بروجن برگزار مي شود.
وي افزود: اين نمايشگاه با هدف تعادل و تنظيم بازار شب عيد و جلوگيري از افزايش كاذب قيمتهاي انواع اجناس و مايحتاج عمومي دايرمي شود.
وي افزود: تمامي واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي مصوب و نصب اتيكت هستند و مردم شهرستان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با تلفن 124 گزارش كنند.
نظارت سه اكيپ بازرسي بر قيمت كالاها در شهرستان لردگان
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لردگان گفت: در راستاي اجراي طرح نظارت نوروزي سه اكيپ بازرسي با همكاري 30 نفر از ناظران افتخاري بر قيمت كالا و خدمات در اين شهرستان نظارت ميكنند.
محمدرضا نجفي بهزادي گفت: اولويت نظارت بر بازار نوروز در اين شهرستان با كالاهايي از جمله پوشاك، كفش، مواد غذايي، آجيل و خشكبار خواهد بود.
وي افزود: اين طرح با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي، بهداشت، گردشگري و نيروي انتظامي بر واحدهاي صنفي، اماكن اقامتي، پايانههاي مسافربري و باربري صورت ميگيرد.
نجفي بهزادي با بيان اينكه اين طرح نظارتي تا 25 فروردينماه سال آينده ادامه دارد،بیان كرد: افزايش قدرت خريد و تقاضاي عمومي براي بسياري از كالاها و خدمات در روزهاي پاياني سال، ضرورت كنترل و نظارت بر وضعيت بازار اين اقلام و خدمات در مراحل تأمين، توزيع، ارائه خدمات و كنترل قيمت از مهمترين اهداف اجراي اين طرح است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لردگان اضافه كرد: كنترل وضعيت بازار، ايجاد فضاي مناسب براي تأمين مايحتاج عمومي، جلوگيري از تخلفات احتمالي و رسيدگي سريع و دقيق به شكايات و گزارشهاي مردمي و پروندههاي متشكله نوروزي از ديگر اهداف اجراي اين طرح است.
وي همچنين برپايي نمايشگاه نوروزي عرضه مستقيم كالا تحت نظارت مستقيم اين اداره همزمان با سراسر كشور را يادآور شد و افزود: اين نمايشگاه با هدف تعادل و تنظيم بازار شب عيد و جلوگيري از افزايش كاذب قيمتهاي انواع اجناس و مايحتاج عمومي در لردگان داير است.
طراحي و ساخت دستگاه هضم پروتئين در دانشگاه شهركرد
دستگاه هضم پروتئين توسط علي محرري عضو هيوت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد طراحي و ساخته شد.
دستگاه هضم پروتئين توسط علي محرري هيئت علمي گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد با همكاري صنعتگران چهارمحال و بختياري طراحي و ساخته شد.
سازندهي اين دستگاه گفت: پروتئين ها تركيبات آلي پيچيده اي هستند كه در تمام سلول هاي بدن وجود دارند و رابطه نزديكي بين آنها و فعل و انفعالاتي كه منجر به حيات سلول مي شود برقرار است و براي آگاهي از نحوه تغذيه صحيح لازم است ميزان و مقدار آن در هر ماده خوراكي تعيين گردد.
محرری ادامه داد: در تعيين مقدار پروتئين هر ماده خوراكي از نيتروژن به عنوان مبنا استفاده مي شود براي تعيين مقدار پروتئين خام به يك واحد هضم كننده نياز است كه طراحي هاي لازم انجام و دستگاه هضم كننده پروتئين ساخته شده است.
تولید تله فيلم "مرد پولكي" ويژه نوروز 92
تله فيلم "مرد پولكي" ويژه نوروز 92 از شبكه استاني سيماي جهان بين به مرحله تدوين رسيد.
اين تله فيلم در قالب طنز، ماجراي خانواده اي را روايت مي كند كه حرفه آبا و اجدادي آنها كار در كارگاه پولكي سازي است، "عزت" شخصيت اين داستان بر خلاف وصيت پدرش قلي خان ديگر تمايلي به ادامه اين شغل ندارد و با بلند پروازي هايش دنبال شغلي است كه يك شبه راه صد ساله را طي كند كه همين امر باعث ورشكستگي او مي شود.
در ادامه داستان عزت تصميم مي گيرد كارگاه پولكي سازي پدرش را بفروشد و از دست طلبكارها نجات يابد، اما دخترش مانع اجراي اين تصميم مي شود و اين خانواده متواري مي شوند و اتفاقات جالبي كه براي آنها رخ مي دهد به نحوي جالب و سرگرم كننده در اين تله فيلم 90 دقيقه اي به تصوير كشيده مي شود.
تدوين اين تله فيلم تا پايان سال براي پخش از شبكه جهان بين در نوروز 92 به پايان مي رسد.
پنجمين يادواره شهداي گمنام دانشگاه شهركرد برگزار شد
مراسم يادبود شهدای گمنام دانشگاه شهرکرد با عنوان شبي با عرشيان به همت بسج دانشجويي دانشگاه شهركرد و انجمن دانشجويان مستقل باحضور رئيس دانشگاه شهركرد و مسئولين دانشگاهي و استاني در تالار آويني دانشگاه شهركرد برگزار شد.
حجت الاسلام حمزه معاون دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهركرد ضمن خير مقدم گويي به مهمانان و كليه مسئولين كه در اين برنامه حضور داشتند گفت: زنده نگهداشتن ياد شهدا در جامعه ضرورت داردو بايد برای زنده نگهداشتن آرمان هاي مقدس شهدا و انتقال آن ها به نسل هاي آينده، در برگزاري چنين يادواره هايي به شايسته تري نحو عمل كنيم.
پيكر مطهر پنج شهيد گمنام در 9 اسفند 86 در دانشگاه شهركرد تشييع و به خاك سپرده شد.
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