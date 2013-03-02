نمایشگاه بهاره بروجن 45 غرفه دارد/ تولید تله فيلم "مرد پولكي" ويژه نوروز 92

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بروجن گفت: امسال اقلام نوروزي از جمله مواد غذايي،‌ پوشاك،كيف و كفش، مواد پروتئيني ،ميوه ،آجيل و خشكبار مردم در 45 غرفه نمايشگاهي از 15 تا 25 اسفندماه عرضه مي شود.

شمسي پورافزود: فروش فوق العاده نيز امسال در شهرستان بروجن برگزار مي شود.

وي افزود: اين نمايشگاه با هدف تعادل و تنظيم بازار شب عيد و جلوگيري از افزايش كاذب قيمت‌هاي انواع اجناس و مايحتاج عمومي دايرمي شود.

وي افزود: تمامي واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ‌هاي مصوب و نصب اتيكت هستند و مردم شهرستان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با تلفن 124 گزارش كنند.