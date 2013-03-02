به گزارش خبرگزاری مهر، مهشید منزوی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز گفت: در این طرح پژوهشی، رابطه‌ هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی، هوش عمومی و هوش هیجانی، هوش عمومی و جنس، هوش هیجانی و جنس، و رضایت از زندگی و جنس در دانش آموزان دختر و پسر بررسی شده است.

منزوی یادآور شد: در پژوهش حاضر 716 نفر دانش آموز دبيرستاني (371 دختر و 345 پسر) به مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شاته ( آستین و همکاران، 2004)؛ ماتریس­های پیش­رونده ریون (ریون و همكاران، 1993) و مقیاس چند بُعدی رضایت از زندگی دانش­آموزان (هیوبنر، 1994) پاسخ دادند. روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي و شيوه نمونه گيري، از نوع طبقه­اي سهمي ه­اي نامساوي بود. داده ­های حاصل از پرسشنامه‌ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده و گام به گام و نیز آزمون t گروههای مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.

وی با بیان نتایج این طرح گفت: پژوهش حاضر نشان داد که بين هوش عمومي و رضایت از زندگی و خرده مقياس­هاي آن همبستگي معنا­داري وجود ندارد. در حالي كه یافته­ ها نشان داد که هوش هیجانی و خرده مقیاس­های آن، قادرند تغییرات رضایت از زندگی کل و خرده مقیاس های آن را به طور معنادار پیش بینی­ کنند. از سویی دیگر، همبستگی مثبت و معنا­داری بین هوش هیجانی و هوش عمومی وجود داشت. ضمناً تفاوت معناداری بین نمرات دختران و پسران در هوش هیجانی وجود داشت. درحالی که تفاوت معنا­داری بين ميانگين نمرات دختران و پسران در هوش عمومی و نیز رضایت از زندگی وجود نداشت.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز در پایان گفت: نتایج بدست آمده درباره هوش هیجانی و رضایت از زندگی، نشان­دهنده این است که آگاه بودن از هیجانات و قادر بودن به مدیریت هیجانات خود، به طور عمومی مي­ تواند منجر به رضایت از زندگی ­شود. به نظر می­ آید که افرادی که بهتر قادرند هیجانات منفی را مدیریت کنند، قادر به کاهش تأثیرگذاری هیجانات منفی هستند. این مسئله روی بهزیستی و شادی تأثیر داشته و خُلق را مثبت­ تر و رضایت از زندگی را هم بالاتر می­ برد.

گفتنی است این طرح توسط بهشته عبدی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان البرز انجام گرفته است.