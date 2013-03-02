به گزارش خبرگزاری مهر، مهشید منزوی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز گفت: در این طرح پژوهشی، رابطه هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی، هوش عمومی و هوش هیجانی، هوش عمومی و جنس، هوش هیجانی و جنس، و رضایت از زندگی و جنس در دانش آموزان دختر و پسر بررسی شده است.
منزوی یادآور شد: در پژوهش حاضر 716 نفر دانش آموز دبيرستاني (371 دختر و 345 پسر) به مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شاته ( آستین و همکاران، 2004)؛ ماتریسهای پیشرونده ریون (ریون و همكاران، 1993) و مقیاس چند بُعدی رضایت از زندگی دانشآموزان (هیوبنر، 1994) پاسخ دادند. روش تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي و شيوه نمونه گيري، از نوع طبقهاي سهمي هاي نامساوي بود. داده های حاصل از پرسشنامهها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده و گام به گام و نیز آزمون t گروههای مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
وی با بیان نتایج این طرح گفت: پژوهش حاضر نشان داد که بين هوش عمومي و رضایت از زندگی و خرده مقياسهاي آن همبستگي معناداري وجود ندارد. در حالي كه یافته ها نشان داد که هوش هیجانی و خرده مقیاسهای آن، قادرند تغییرات رضایت از زندگی کل و خرده مقیاس های آن را به طور معنادار پیش بینی کنند. از سویی دیگر، همبستگی مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و هوش عمومی وجود داشت. ضمناً تفاوت معناداری بین نمرات دختران و پسران در هوش هیجانی وجود داشت. درحالی که تفاوت معناداری بين ميانگين نمرات دختران و پسران در هوش عمومی و نیز رضایت از زندگی وجود نداشت.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز در پایان گفت: نتایج بدست آمده درباره هوش هیجانی و رضایت از زندگی، نشاندهنده این است که آگاه بودن از هیجانات و قادر بودن به مدیریت هیجانات خود، به طور عمومی مي تواند منجر به رضایت از زندگی شود. به نظر می آید که افرادی که بهتر قادرند هیجانات منفی را مدیریت کنند، قادر به کاهش تأثیرگذاری هیجانات منفی هستند. این مسئله روی بهزیستی و شادی تأثیر داشته و خُلق را مثبت تر و رضایت از زندگی را هم بالاتر می برد.
گفتنی است این طرح توسط بهشته عبدی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد استان البرز انجام گرفته است.
نظر شما