علی اصغری در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "دو و نیم" دوشنبه 14 اسفند ماه در برج میلاد نمایشنامه‌خوانی خواهد شد. زری کریمی نیز کارگردان این اثر نمایشی است. "دو و نیم"در واقع بازنویسی یکی از نمایشنامه‌های قدیمی خودم به نام "پشت کلانتری"است که سال گذشته نامزد دریافت جایزه ادبیات نمایشی شده بود. برای اجرای این نمایشنامه‌خوانی اتفاقات نمایش به‌روزتر شده است.

وی ادامه داد: "دو و نیم"درباره یک سرباز شهرستانی است که دو ساعت مانده به تحویل سال جدید یک پست تحمیلی چهار ساعته تحویل می گیرد. این سرباز در طول دو ساعتی که قبل از تحویل سال و دو ساعتی که در سال جدید کشیک می دهد با اتفاقاتی روبه‌رو می‌شود. شیرین بینا، هادی کاظمی، مجید آقا کریمی، محمدرضا علی مردانی، سعید شریف، علی سرور، رضا حسنی، زری کریمی و پریسا صنیعی بازیگران این نمایشنامه‌خوانی هستند.

نمایشنامه‌خوانی "دو و نیم" دوشنبه 14 اسفند ماه در دو نوبت 17 و 18:30 در سالن شماره یک مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

کانون نمایشنامه‌نویسان خانه‌ تئاتر ایران به منظور خوانش آثار نمایشنامه‌نویسان اعضای خود با هدف آشنایی شهروندان با فعالیت نمایشنامه‌نویسی حرفه‌ای در روزهای دوشنبه‌ هر هفته اسفند ماه 91 با همکاری برج میلاد نشست‌های نمایشنامه‌خوانی برگزار می‌کند.