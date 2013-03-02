پروژه گودال خشتمال ها آغازی برای رونق بافت قدیم کرمان/ افتتاح 2 پل در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی بزرگترین پروژه تجاری، اجتماعی جنوب شرق کشور در هتل پارس این پروزه را اقدامی در جهت تحول در استان کرمان دانست و گفت: این پروژه یک طرح فرهنگی تجاری و توریستی در استان است که در مساحتی بالغ بر شش هکتار و معادل 234 هزار مترمکعب کلنگ زنی شده است.

استاندار کرمان این پروژه را موتور محرکی برای حرکت های بعدی در استان کرمان دانست و ادامه داد: این طرح باعث زیبایی و رونق اشتغال در استان می شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری این پروژه 80 درصد مربوط به شرکت الطاهر عمان و 20 دردص مربوط به شهرداری کرمان بوده است، اظهار داشت: این پروژه در بهترین نقطه شهر قرار دارد و باعث زیبایی بافت قدیم و رونق بازار می شود.

نجار همچنین با اشاره به تعهدات دولت برای ساخت پل در شهر گفت: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات این پل ها در زمان مقرر به پایان نرسید اما تا پایان سال دو پل در شهر افتتاح خواهد شد.

وی ساماندهی مناطق قلعه دختر و قلعه اردشیر و مبلمان شهری را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای زیباسازی چهره شهر عنوان کرد و افزود: همه این اقدامات نتیجه همدلی و یکرنگی مسئولین و مردم است.

نجار در پایان به حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و افزود: مردم ما با این حضور هوشیاری و بصیرت خود را به رخ جهانیان کشیدند و این امر زمینه ای برای حضور حداکثری مردم در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در ایران است.