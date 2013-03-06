شایستگی و اقبال مردم دو ملاک رسیدن به قدرت است/ احزاب باید وزن کارشناسی خود را بالا ببرند

دکتر مصطفی عباسی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که تلاش برای کسب قدرت براساس مبانی دینی باید چگونه باشد، گفت: تلاش برای کسب قدرت براساس مبانی دینی مشروط به این است که خدمت و وظیفه خود را انجام دهیم. بر طبق موازین و احکام و شریعت اسلامی، وظیفه خود را انجام دهیم.

وی افزود: اگر جامعه به ما اقبال نشان داد و طرحها و برنامه های ما را پذیرفت، ما مورد مقبولیت هستیم، چون به هر حال آنها پذیرا و مخاطب ما و پذیرنده خدمات ما هستند، اگر آنها پذیرفتند و ادامه کار ما را در سیستم صحیح اظهار نظر و انتخاباتی پذیرفتند، ما باید این کار را ادامه دهیم و الا تلاش برای ماندن و داشتن مناصب مختلف در هیچ کجای فرهنگ دینی توصیه و تأکید نشده است، بلکه حتی گاهی اوقات هشدار داده شده که مواظب باشید آن پستی که می گیرید اهلیت و شایستگی آنرا داشته باشید و حتی تهدیدها و توبیخهای شدیدی شده که در روایات هم هست که اگر پستی و مقامی به کسی بدهند و احساس کند که کسی بهتر از او می تواند این پست و مأموریت را انجام دهد، خیانت کرده و باید آن پست را رها کند. چه رسد به وقتی که انسان احساس کند جامعه پذیرای خدمات او و نوع مدیریت او نیست. در این صورت به سرعت باید جا را برای مدیران جدیدی که اهلیت لازم و شایستگی داشته باشند خالی کند تا آنها بتوانند خدمت خودشان را در فضای سالم و صمیمی و آزادانه و متکی به افکار عمومی آزاد انجام دهند.

عضو شورای فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور در ادامه سخنانش در پاسخ به این پرسش که انسانی که می خواهد فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته باشد، بر طبق موازین اسلامی چگونه می تواند ارتقا مقام سیاسی پیدا کند؟، گفت: به نظر می رسد اگر به عدالت و مسئولیت آحاد جامعه در قبال سرنوشت دین و دنیای مردم معتقد هستیم و اگر به این معتقد هستیم که فضای جامعه باید برای همه افراد این امکان را ایجاد کند تا آزادانه و با رعایت موازین شرعی وارد گردونه رقابتهای سیاسی و اجتماعی شویم، همان طور که باید فضا برای رقابت اقتصادی و فرهنگی و علمی فراهم باشد اگر به این مبانی و مقدمات معتقد هستیم پس باید نظامات و سازوکارهایی در جامعه تعبیه و تنظیم و ایجاد شود تا افراد، مجموعه ها، احزاب و گروه ها که هم فکر هستند و افکار نزدیک به هم دارند بتوانند در پروسه و فرآیند سالم و قانونمندی به تدریج خودی نشان دهند و ویژگیها و برجستگیها و صلاحیتها و توانمندیهای خودشان را نشان بدهند و آحاد جامعه و افکار عمومی جامعه آنرا بپذیرند یا حتی می توانند بخشی از این پذیرش را نهادهای مسئول جامعه انجام دهند، مثلا اگر حزبی به مرحله ای از توان کارشناسی رسید در نظام سیاسی و یا نظام احزاب کشور یک پله ارتقا پیدا کند. اگر کارشناسان بیشتری داشت و افراد توانمند بیشتری داشت اگر افرادی داشت که در بین جامعه وجهه بیشتری دارند اگر توانست اعضای فعال و مؤثر بیشتری را جذب کند در نظام سیاسی امتیاز بیشتری را کسب می کند.

وی تصریح کرد: جامعه باید سازوکاری را تعبیه، مطالعه و ایجاد کند که هم به تک تک آرای مردم به عنوان آحاد جامعه در برآوردن افراد از صحنه عادی جامعه و بالا بردنشان در صحنه سیاسی توجه کند و هم به سیستم کارشناسی جامعه، یعنی دو ملاک وجود داشته باشد؛ یکی ملاک رأی مردم و به اصطلاح پشتیبانی آحاد جامعه و دوم وزنه کارشناسی هر فرد یا هر حزب. اگر این دو جنبه در نظر گرفته شود می توان امید داشت که جامعه در میان مدت نظام ارتقای سیاسی، نظام تحرک سیاسی خوب و مطلوب داشته باشد، یعنی هم به تک تک آرای مردم و هم به دیدگاه ها و نظامات کارشناسی عرصه های مختلف توجه شود، یعنی بدنه کارشناسی و وزن کارشناسی هر حزب اهمیت داشته باشد یعنی انجمنهای تحصصی، صنفی و کارشناسی با تکیه بر نظرات کارشناسی اعضای خودشان بتوانند در عرصه اجتماعی صاحب نظر باشند و به هر حال قطعا جامعه هم وقتی ببیند که متخصصان و کارشناسان عرصه های مختلف دیدگاه های ویژه ای دارند آنها هم همکاری می کنند و به متخصصان مراجعه می کنند.