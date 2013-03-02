96 پروژه با اعتبار 180 میلیارد تومانی در اسلامشهر افتتاح شد

غلامحسین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در شهرستان اسلامشهر 96 پروژه با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد تومان در شهرستان اسلامشهر افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی افزود: مهمترین این پروژه ها در بخش مسکن و شهرسازی با محوریت مسکن مهر بود که طی مدت اخیر با حضور رئیس جمهور سه هزار واحد مسکن مهر اسلامشهر به متقاضیان واگذار شد .



آرام همچنین به پروژه هایی که در سال جاری در شهرستان آغاز، آماده بهره برداری هستند، اشاره و عنوان کرد: ساختمان فرهنگی هنری گلشهر، بوستانهای اطلس، امام علی (ع)، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید همت، افتتاح جایگاه سی ان جی مطهری در چهاردانگه، طرح های هادی روستایی در حوزه بنیاد مسکن، افتتاح پارک ارتش، تقوی، عدل آباد عاطفه ها، فاز دوم پارک جامع، سردار جنگل، فرهنگسرای استاد شهریار و پروژه های جدول گذاری و آسفالت و معابر شهری در حوزه شهرداری اسلامشهر از جمله این پروژه ها است.

فرماندار اسلامشهر اضافه کرد: همچنین حفر چاه آب در ایرین و بهرام آباد، توسعه و بازسازی شبکه های آب روستاها، احداث مخازن آب در حوزه آبفای روستایی، آبیاری تحت فشار، خرید علوفه، بهره برداری از فاز یک شرکت ماهیران، بهره برداری از ایستگاه پمپاژ کانال محمدیه، تجهیز و نوسازی واحدهای اولیه دام و طیور، راه اندازی دامداریها شیری و پرواری، تجهیز مرغداریها، خرید علوفه برای دامداریها در حوزه جهاد کشاورزی، تامین برق مسکنهای مهر، احداث شبکه فشار متوسط و ضعیف و اصلاح شبکه های فرسوده، احداث روشنایی معابر شهری در حوزه منطقه برق اسلامشهر، افتتاح ساختمان شورا، خدمات شهری، کنترل و نظارت شهرداری، آبنمای میدان امام حسین (ع) و کلنگ زنی چندین پروژه در دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر از مهمترین این پروژه ها هستند.