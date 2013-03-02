گلبال خراسان رضوي قهرمان به خانه بازگشت

محمود باقر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم گلبال خراسان رضوي پس از كسب چهار امتياز در مسابقات دور رفت ليگ دسته يك گلبال كشور به مقام سومي رسيد.

وي افزود: اين تيم در مسابقات دور برگشت توانست با همت بچه هاي تيم و حمايت هاي خوبي كه از جانب مسولان موسسه ميزان انجام پذيرفت با كسب 9 امتيازدر گروه خودش اول شود.

اين جانباز سرفراز خراساني كه نور چشمانش را فداي روشنگري انقلاب اسلامي كرده عنوان كرد: تيم گلبال خراسان رضوي در نيمه نهايي با نتيجه 12 برچهار از سد تيم اصفهاني گذشت.

عدم موفقيت به دليل نداشتن حامي مالي

وي بيان كرد: در مسابقه نهايي نيز نابينايان استان با تكيه بر ايمان و نگاه ويژه علي ابن موسي الرضا به اين تيم توانستند تيم گلبال مناطق آزاد چابهار را با نتيجه هفت بر شش و با گل وقت طلائي شكست داده و با قهرماني به خانه بازگردند.

محمود باقر زاده اظهار كرد: تيم گلبال خراسان رضوي به رغم شايستگي هاي كه دارد سال هاي گذشته به دليل نبود اسپانسر و مشكلات عديده مالي موفق به كسب مقام درخور شان ورزش استان نمي شد اما اين تيم امسال با حمايت موسسه ميزان خراسان با كسب عنوان قهرماني ليگ دسته اول گلبال كشور به خانه باز مي گردد.

راهيابي به سوپر ليگ كشور

وي افزود: تيم گلبال خراسان رضوي با رسيدن به اين قهرماني توانست به مسابقات سوپر ليگ كشور كه در واقع مكاني براي ديده شدن در سطح اول مسابقات گلبال كشور است راه يابد كه بنده به عنوان رئيس هيئت نابينايان استان از همين جا از مسئولان موسسه مالي و اعتباري ميزان نهايت تشكر و قدرداني خودم و همه بچه هاي تيم گلبال استان را بيان مي كنم.