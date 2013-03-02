2 نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره در رشت برگزار می شود

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه ها با هدف تسهیل خرید مایحتاج عمومی ازسوی شهروندان با شرایط مناسب با توجه به تاکیدات استاندار گیلان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: طی سال های اخیر در آستانه فرا رسیدن فصل پائیز و فصل بهار یک نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مرکز استان برگزار می شد که با توجه به تراکم جمعیت در رشت امسال برای نخستین بار نمایشگاه دیگری نیز در این شهرستان دایر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در سال های آینده تمهیداتی برای افزایش فضاهای لازم جهت برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در استان بویژه در رشت در نظر گرفته شده و این امر با کیفیت به مراتب بالاتری صورت می گیرد.

وی افزود: در سال جاری نمایشگاه شماره یک عرضه مستقیم کالا در شهرستان رشت در سالن فرش گیلان واقع در کیلومتر چهار جاده تهران از 16 تا 25 اسفند ماه برگزار می شود.

منتظری با اعلام اینکه افتتاح رسمی این نمایشگاه 17 اسفند ماه سال جاری با حضور مسئولان استانی انجام خواهد شد، اظهارداشت: نمایشگاه کالا قدرت خرید مردم را افزایش می دهد.

وی تصریح کرد : نمایشگاه شماره دو نیز در سالن وارش واقع در بلوار شهید مدرس نرسیده به آتش نشانی از 17 تا 26 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ساعات بازدید از نمایشگاه را از ساعت 10 صبح تا 10 شب عنوان کرد و گفت: شهروندان می توانند کالاهای پرمصرف این ایام همچون مواد غذایی و پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، محصولات شوینده و بهداشتی و آجیل و خشکبار را با تخفیف 5 تا 15 درصد زیر قیمت بازار در این نمایشگاه تهیه کنند.

وی در ادامه تعداد مجموع غرفه های دو نمایشگاه شهرستان رشت را 300 مورد اعلام کرد و یادآورشد: در این نمایشگاه ها اقلام اساسی مورد نیاز مردم بویژه گوشت قرمز گرم و منجمد، به همراه گوشت مرغ گرم و منجمد در غرفه های در محوطه نمایشگاه با قیمتی مناسب و کمتر از قیمت بازار ارائه خواهد شد.