یک ریال تخلف هم در نظام جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر شنبه در همایش دهیاران و شورای اسلامی روستاهای زنجان افزود: برخی از روی ناآگاهی این نظام را با نظام قبلی مقایسه می‌کنند و این یک مقایسه باطل است اگر تخلفات انجام شده با زمان شاه مقایسه شوند تمام این تخلفات به اندازه تخلف یک نفر در نظام شاهنشاهی نیست و مردم قبل از انقلاب چیزی نداشتند که بتوان مقایسه کرد.



وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران متعلق به مردم است و به همین دلیل مردم از تمام اخبار و رویدادهای آن آگاه هستند و حتی اگر مفاسدی در کشور رخ می‎دهد مردم از آن آگاه می‌شوند این در حالی است که در رژیم شاهنشاهی حتی شخص اول مملکت حق انتخاب نداشت و قدرتمندان دنیا برای او تصمیم‎گیری می‌کردند و درآمد حاصل صادرات 5 میلیون بشکه نفت برای مردم خرج نمی‌شد و بخش اعظم آن برای تجهیز ارتش هزینه می‌شد.



اسماعیلی افزود: با وجود تمام مشکلات موجود و اینکه در مدت این 34 سال نظام جمهوری اسلامی ایران هر روز با دسیسه دشمنان درگیر بوده است خدمات قابل توجهی به مناطق محروم داده شده است، گرچه این خدمات می‎توانست مطلوبتر نیز باشد و تنها راه آن داشتن مسئولانی است که با اخلاص کامل کار کنند و دلیل این که هنوز در برخی مسائل کشور لنگان لنگان پیش می‌رود این است که هنوز در برخی مناطق مفاسد اداری وجود دارد.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: کشور ایران تنها نظام دنیا است که تمام مقدرات آن به دست مردم است و تنها دولتی است که توانسته است به تنهایی روی پای خود بیاستند و تمام این برکات به دلیل حضور مردم در صحنه است و اگر مملکت رو به رشد و استقلال و آزادی دارد به دلیل وجود مسئولانی است که رنگ و بوی شهدا را دارند.



اسماعیلی با بیان اینکه انتخاب مسئولان اصلح از سوی مردم می تواند از مشكلات و مفاسد جلوگیری كند گفت: در نظامی كه تمام مسئولان آن با رای مردم به روی كار می آیند، ملت باید نهایت دقت خود را در انتخاب افرادی اصلح و دلسوز به كار گیرند.



وی با تاکید بر اینکه در صورتی كه تمام نمایندگان ملت برای كسب رضای خدا به خدمتگزاری بپردازند، به حتم دستیابی به آرمانهای انقلاب اسلامی میسر خواهد بود افزود: هر فرد در هر جایگاه و مقامی كه قرار دارد، باید به وظیفه و مسئولیت خود به خوبی عمل كرده و بهترین كارآمدی را برای نظام اسلامی داشته باشد.