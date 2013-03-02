30 مربي تربيتي طرح گروه هاي دوستي را در مشهد اجرا مي كند

حجت الاسلام عباسعلي فاطمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: 30 نفر از مريبان طرح دوستي در اردوي آموزشي و توجيهي مربيان گروههاي دوستي شركت كردند و اين طرح به زودي اجرا مي شود.

وي گفت: در اين اردو كه با حضور شوراي علمي گروه هاي دوستي برگزار شد، پس از اتمام پژوهش هاي گروه هاي دوستي و تشكيل مستمر شوراي علمي طرح جهت تهيه و ارائه طرح اجرايي گروه هاي دوستي و اتمام دوره آموزش بدو خدمت مربيان گرو ههاي دوستي اردوي توجيهي پاياني مربيان گرو ههاي دوستي در اردوگاه مازندران برگزار شد.

وي افزود: همچنين جلسات توجيهي اين طرح براي مربيان گروههاي دوستي و مربيان مدارس نواحي يك و چهار برگزارشد.

حجت الاسلام فاطمي يادآور شد: طرح گروههاي دوستي در 30 مدرسه در نواحي يك، چهار و پنج آموزش و پرورش با هدف تقويت شيوه تبليغ چهره به چهره در مدارس راهنمايي به صورت آزمايشي و در دوره سه ساله براي اقشار خاكستري انجام مي شود.

وي در خصوص اين طرح توضيح مي دهد: مربياني که دانش و مهارت کافي را کسب کرده اند با همکاري آموزش و پرورش در مدارس راهنمايي گروههاي 15 نفره را تشکيل مي دهند.

كارشناس مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي افزود: مرحله ورود مربيان به مدارس و تشکيل گروههاي دوستي به زودي اجرا مي شود.

شايان ذكر است در اين اردو معاون فرهنگي،آموزشي و پژوهشي تبليغات اسلامي خراسان رضوي ضمن حضور در جمع مربيان از روحيه جهادي مربيان و شوراي علمي تقدير كرد و از نزديك كارورزي مربيان دوگروه از دانش آموزان استعداد هاي درخشان استان اصفهان بازديد كرد.