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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

حجت الاسلام فاطمي:

30 مربي تربيتي طرح گروه هاي دوستي را در مشهد اجرا مي كند

30 مربي تربيتي طرح گروه هاي دوستي را در مشهد اجرا مي كند

مشهد - خبرگزاري مهر: مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از آمادگي 30 مربي تربيتي براي اجراي طرح گروههاي دوستي در مشهد خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلي فاطمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: 30 نفر از مريبان طرح دوستي در اردوي آموزشي و توجيهي مربيان گروههاي دوستي شركت كردند و اين طرح به زودي اجرا مي شود.

وي گفت: در اين اردو كه با حضور شوراي علمي گروه هاي دوستي برگزار شد، پس از اتمام پژوهش هاي گروه هاي دوستي و تشكيل مستمر شوراي علمي طرح جهت تهيه و ارائه طرح اجرايي گروه هاي دوستي و اتمام دوره آموزش بدو خدمت مربيان گرو ههاي دوستي اردوي توجيهي پاياني مربيان گرو ههاي دوستي در اردوگاه مازندران برگزار شد.

وي افزود: همچنين جلسات توجيهي اين طرح براي مربيان گروههاي دوستي و مربيان مدارس نواحي يك و چهار برگزارشد.

حجت الاسلام فاطمي يادآور شد: طرح گروههاي دوستي در 30 مدرسه در نواحي يك، چهار و پنج آموزش و پرورش با هدف تقويت شيوه تبليغ چهره به چهره در مدارس راهنمايي به صورت آزمايشي و در دوره سه ساله براي اقشار خاكستري انجام مي شود.

وي در خصوص اين طرح توضيح مي دهد: مربياني که دانش و مهارت کافي را کسب کرده اند با همکاري آموزش و پرورش در مدارس راهنمايي گروههاي 15 نفره را تشکيل مي دهند.

كارشناس مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي افزود: مرحله ورود مربيان به مدارس و تشکيل گروههاي دوستي به زودي اجرا مي شود.

شايان ذكر است در اين اردو معاون فرهنگي،آموزشي و پژوهشي تبليغات اسلامي خراسان رضوي ضمن حضور در جمع مربيان از روحيه جهادي مربيان و شوراي علمي تقدير كرد و از نزديك كارورزي مربيان دوگروه از دانش آموزان استعداد هاي درخشان استان اصفهان بازديد كرد.

کد مطلب 2009742

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