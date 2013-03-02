5 هزار عدد انواع مواد محترقه در لنگرود کشف شد

سرهنگ حسین نیکفرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارآگاهان پلیس با اظهار نگراني شهروندان اين شهرستان مبني بر تهيه و توزيع مواد محترقه و آتش زا از سوی فردي به هويت معلوم، رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

وی اظهار داشت: كارآگاهان آگاهي با تحقيقات نامحسوس پليسي از صحت موضوع اطمينان حاصل کردند و با كسب مجوز قضايي از مغازه اسباب بازي فروشي اين متهم بازرسي و موفق به كشف پنج هزار عدد انواع مواد محترقه و آلات و ادوات قمار از مغازه اين متهم شده و وي را دستگير كردند.

فرمانده نیروی انتظامی لنگرود گفت: متهم دستگير شده با تشكيل پرونده برای سير مراحل قانوني به مقام قضايي معرفي شد.

وی در ادامه نیروی انتظامی را حافظ امنیت جامعه، عزت و ناموس مردم دانست و افزود: حفظ ارزش های والای نظام اسلامی و ارتقاء سطح امنیت عمومی مهمترین وظیفه پلیس است.

وی اظهار داشت: مقوله آرامش و امنیت با یکدیگر گره خورده‌ اند به گونه‌ ای که اگر امنیت برقرار باشد اقتصاد سالم مبتنی بر آرامش و اعتماد نیز برقرار می‌شود.

نیکفرد تصریح کرد: اقتدار نیروی انتظامی در گرو پایبندی به ارزش‌ های اسلامی و داشتن پایگاه اجتماعی است.

وی یادآور شد: پرسنل فداکار و از جان گذشته نیروی انتظامی با دقت نظر و چشمانی بینا همواره در خدمت مردم و نظام اسلامی بوده و از ارزش های انقلاب حراست کرده اند.