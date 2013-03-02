به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی ظهر شنبه در جمع مدیران و مربیان پرورشی و مشاورین بردخون اظهار داشت: اردوهای راهیان نور تأثیرات شگفت انگیزی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها داشته که به همین دلیل دشمن تلاش کرده این فرصت را از بین ببرد و با تبلیغات گسترده و همراهی برخی در داخل آن را کمرنگ کند.

وی با اشاره به اعزام 9 هزار و 500 نفر دانش‌آموز از استان بوشهر به اردوهای راهیان نور بیان داشت: به لطف خدا این اردوها باز از سرگرفته می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: استاندار بوشهر اخیرا 35 میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات و 90 میلیارد ریال برای تکمیل کلاس‌ها و فضاهای آموزشی و پرورشی دراختیار اداره کل نوسازی مدارس قرارداد که فرصت بسیار ارزنده‌ای در این حوزه است.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاداتی در زمینه احداث اردوگاه ملی و ایجاد کانون فرهنگی تربیتی در هر منطقه، احداث 500 نمازخانه دراستان، پرداخت اعتبارات فرهنگی هنری داده شد که امیدواریم محقق شود.

موحدی خاطرنشان کرد: حدود یک‌هزار مربی پرورشی و600 مشاور در مدارس استان فعالیت می‌کنند که امیدواریم با توجه و اهتمام مسئولان امر این تعداد افزایش یابد و همه دانش‌آموزان بتوانند از خدمات تربیتی و پرورشی بهره ببرند.

وی در ادامه بیان داشت: داشت: اعتقاد به کار تربیتی موجب اثرگذاری آن می‌شود زیرا خود باید عامل باشیم تا دیگران تغییر را احساس کنند و اگر دیدیم در برخی عرصه‌ها موفق نبوده‌ایم به دلیل این است که نتوانسته‌ایم محبوب دانش‌آموزان شویم.

موحدی با انتقاد از اینکه در همایش‌ها و جلسات تنها از برگزیدگان همان حوزه دعوت می‌کنیم، افزود: چرا باید در همایش عفاف و حجاب از افراد باحجاب یا در همایش نماز از افراد نمازخوان به تنهایی دعوت کنیم در صورتی که هدف باید تأثیر بر کسانی باشد که در این زمینه‌ها ضعف دارند و نیاز به حمایت و تلاش بیشتری می‌رود.

این مقام مسئول اضافه کرد: نقش تربیتی تنها مخصوص مربیان پرورشی نیست و همه کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت حضور دارند می‌توانند معلم و مربی پرورشی باشند و به ترویج اخلاق و دین بپردازند هرچند افرادی باید در این حوزه وارد شوند که علاقه قلبی و اعتقاد عملی داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم فرزندان خود را طوری تربیت کنیم که در برابر زلزله‌های مختلف فرهنگی مقاوم باشند موفق بوده‌ایم زیرا دشمنان دلارها هزینه می‌کنند و آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند در برابر هجمه‌های سنگین بایستد که الحمدالله در سایه مشارکت و همکاری فرهنگیان خطر را دفع کرده‌ایم.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر یادآور شد: در فعالیت‌های پرورشی مشکل و کمبود داریم اما تأثیر پرورشی و امور تربیتی تنها متکی به این ابزار نیست پس مدیر نباید به دستاوردهای خود قانع باشد و دائم در اندیشه تعالی و پیشرفت سیر کند و به بچه‌ها فرصت دهد تا احساسات خود را بیان کنند تا به قله موفقیت و کامیابی برسند.

موحدی تصریح کرد: تحریم‌ها و فشارهای دشمن تازگی ندارد و در این 34 سال همواره ادامه داشته است که در این میان نقش فرهنگیان بسیار مؤثر است و کارکردهای آموزش و پرورش باید خود را نشان دهد و با روشنگری و بصیرت افزایی توطئه‌های بدخواهان را خنثی کنند.