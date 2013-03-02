دانش آموزان تيزهوش يک جانبه تربيت نشوند/معلم مهم ترين عنصر تاثير گذار

حجت الاسلام محمود مرويان حسيني ظهر شنبه در جلسه هم انديشي معاونان پرورشي و ائمه جماعات مدارس تيزهوشان مشهد اظهار کرد: دانش آموز تيزهوش با 3 آسيب جدي فرد محوري، مقايسه گرايي و يك جانبه مداري در مسير رشدش مواجه است.

وي گفت: معلمان پرورشی و ائمه جماعات مدارس تربيت نسلی پویا را به عهده دارند و بايد براي اين تربيت چشم انداز داشته باشند و 3 اصل عقلانيت، معنويت و مسئوليت مداري را در تربيت دانش آموزان در اولويت قرار دهند.

وي بيان كرد: اساس دين در عقل گرايي و خردمندي است و پيامبر گرامي اسلام در اين زمينه مي فرمايد استواري آدمي به عقل اوست و اگر عقلانيت توسعه پيدا كند دين داري و معنويت قوت مي يابد.

وي با اشاره به فرمايشات مقاممعظم رهبري در كتاب انسان 250 ساله افزود: اهل بيت (ع)ماموريت اصلي كه براي خودشان قائل بودند گسترش خردمندي بوده است و دين اسلام بيش از هر آيين ديگري مروج عقلانيت و دوري از خرافه ها و نگاه هاي سطحي است.

حجت الاسلام مرويان حسيني گفت: گاهي يك دانش آموز تيزهوش در حل مشكلات شخصي خودش ناتوان و آدمي غيراجتماعي است و در تعامل با ديگران دچار مشكل مي شود و با رسالت و مسئوليت هاي دوره خود آشنا نيست.

وي تاكيد كرد : وظيفه ما اين است كه دانش آموز تيزهوش را با جنبه هاي گوناگون اجتماعي آشنا كنيم تا اهداف زندگيش را بداند و در راستاي ايجاد ارتباطات اجتماعي و مسئوليت پذيري بر اساس ظرفيت هاي فطري و آموزه هاي وحياني گام بردارد.

و ی با اشاره به ديگر آسيب هاي دانش آموزان تيزهوش افزود: گاهي مقايسه گرايي بين دانش آموزان وجود دارد و دانش آموز تيز هوش به شدت ناظر به ديگري است و گاهي در اين مسير نظام خانواده و مدرسه نيز به آن دامن مي زنند.

وي مهمترين عنصر تاثير گذار بر دانش آموز تيز هوش را معلم دانست و تصريح كرد:معلم است كه مي تواند در ضمن صحبت هايش اشاره اي به مسئوليت مداري داشته باشد و به دانش آموز بياموزد كه دين و دانش هم افق هستند و دانش ارزشمند بايد درمسير خدمت به مردم و كشور و دين هزينه شد.

حجت الاسلام مرویان حسینی یاد آور شد: نگاه اسلام به دين از هستي شناسي شروع مي شود اما نقطه شاخص هستي شناسي انسان شناسي است چراكه غايت طراحي هستي،تربيت انسان براي تقرب الي الله است.

وي گفت: نقطه امتياز جمهوري اسلامي و امام راحل در انقلاب اسلامي نوع نگاهي بود كه به انسان ارائه كردند و اگر امروز هم جمهوري اسلامي كه برگرفته از آموزه هاي وحياني است ميتواند در دنياي معاصر در بسياري از نقاط نفوذ داشته باشد،ارزش نگاه متعالي و مثبت نگر به انسان است.

وی با اشاره به اينكه موضوعی كه شخصیت انسان را در يك فرايند تدريجي سامان می دهد تعليم و تربيت است افزود: تعليم و تربيت تنها عاملي است كه شخصيت انسان را گسترش می دهد و آدمي بدون تربيت يا همچون بذري است كه در زير خاك ها مي پوسد و يا چون خاري است كه مانع حركت ديگران مي شود.