تولید دارویی برای تسکین و ترمیم سوختگی با کنجد، گردو و شاهدانه

سید محسن سید کاظمی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سالانه در دنیا بیش از 300 میلیون نفر در اثر سوختگی و عفونتهای ناشی از آن فوت میکنند، افزود: در ایران نیز ششمین علت مرگ و میر سوختگی است ضمن آنکه آسیبهای پوستی ناشی از سوختگی زیانهای فراوانی از قبیل افسردگی، هزینههای درمانی و جراحی ترمیمی به جامعه و فرد تحمیل میکند.
وی از تولید داروی ترمیم کننده زخمهای ناشی از سوختگی خبر داد و اظهار داشت: با بررسیهای عمومی و تخصصی که در زمینه روشهای درمان سوختگی و تجزیه و تحلیل داروهای موجود در این زمینه داروی ترمیم کننده زخم و سوختگی را عرضه کردیم.
کاظمی با اشاره به جزئیات این داروی ترمیم کننده، توضیح داد: این دارو ترکیبی از 3 گیاه کنجد، گردو و شاهدانه است که اعمال آن بر روی سوختگیها موجب بهبود بافت میشود.
مجری طرح با بیان اینکه این دارو بر روی 100 مصدوم داوطلب مورد مطالعه قرار گرفت، یادآور شد: نتایج آزمایشها نشان داد که این داروی ترمیم کننده تاثیر مطلوبی بر روی مصدومان سوختگی دارد. علاوه بر آن از آنجایی که ترکیبات این دارو تماما طبیعی است هیچ گونه عوارضی در بیماران تحت درمان مشاهده نشد.
کاظمی قدرت جذب عمیق از طریق پوست را از مزایای این دارو ذکر کرد و ادامه داد: این ترکیب دارویی به صورت آنتی بیوتیک، ضدعفونی کننده و مسکن موجب التیام زخمها و تاول میشود.
وی اضافه کرد: از آنجایی که این دارو از طریق پوست جذب میشود موجب تسکین درد و سوزش و تورم ناشی از سوختگی و در نتیجه کاهش مصرف داروهای آرام بخش خواهد شد.
این محقق با بیان اینکه این دارو قابل استفاده در انواع سوختگیهای درجه یک تا سه است، خاطر نشان کرد: با استفاده از این ترکیب گیاهی اسکار (گوشت اضافی) ناشی از سوختگی بر روی عضو بر جای نمیماند.
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