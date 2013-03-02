پیشرفت علمی ایران اسلامی نشان از روحیه اعتماد به نفس جوانان کشور است

رفعت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی نقش اساسی و کلیدی دارند بنابراین باید در این مسیر تلاش مضاعف انجام شود.
وی اظهارداشت: نسل جوان و آینده کشور باید با حفظ ارزش ها و آرمان های نظام و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، تعهد و تخصص را با هم در اختیار داشته باشند.
رئیس دانشگاه پیام نور رضوانشهر در ادامه گسترش آموزش را يكي از اركان توسعه علمي كشور دانست و گفت: این مهم رشد اجتماعي و شكوفايي استعدادها را به همراه دارد و زمينه ساز خلاقيت هاي انساني است.
وی با اعلام اینکه آموزش هاي متعارف و جاري به تنهايي براي برقراري اين ركن مهم كافي نيست، اظهارداشت: توجه به روش هاي جديد آموزشي و اجراي برنامه هاي از قبيل آموزش نيمه حضوري، آموزش باز، از راه دور و آموزش مجازي براي دستيابي به هدف هاي توسعه بسيار ضروري است.
شریفی بیان داشت: آموزش نيمه حضوري نظامي آموزشي است كه با بهره گيري از فناوري آموزشي، استفاده از كتاب هاي درسي خودآموز و دانشجو محوري در يادگيري، ضرورت حضور دانشجو در كلاس هاي درسي را كاهش مي دهد.
رئیس دانشگاه پیام نور رضوانشهر گفت: در اين نوع آموزش عملا مي توان كلاس هاي تدريس را به كلاس هاي مرور درس و رفع اشكال گروهي تبديل كرد.
وی افزود: دانشجو محوري، امكان مطالعه مستقل، پوشش فراگير، ارائه دروس در وقت كمتر از لحاظ حضور ضروري دانشجو و در نتيجه كاهش هزينه ها و وابستگي كمتر به الزامات آموزشي نسبت به روش هاي مرسوم و در عين حال اثربخشي آموزش از مزايايی اين نظام آموزشي است.
شریفی عنوان کرد: مهمترين هدف و معناي " آموزش باز " كاهش موانع زماني، مكاني و محدوديت هاي مربوط به برخي مقررات نظام آموزشي متعارف است به گونه اي كه زمينه هاي ارائه آموزش عالي به افرادي فراهم آيد كه به دلیل دوري يا دسترسي نداشتن به مراكز آموزشي و محدوديت هاي زماني، شغلي و اقليمي براي بهره مندي از آموزش متعارف امكان كمتري دارند.
وی یادآور شد: آموزش نيمه حضوري یعنی سازماندهي به فرآيند ياددهي - يادگيري، به گونه اي كه هر مركز آموزشي در انتخاب و كاربرد راهكارهاي براي استفاده از يك يا چند نوع مواد آموزشي، رسانه و ساير وسايل ارتباط جمعي توانا باشد.
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