پیشرفت علمی ایران اسلامی نشان از روحیه اعتماد به نفس جوانان کشور است

رفعت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی نقش اساسی و کلیدی دارند بنابراین باید در این مسیر تلاش مضاعف انجام شود.

وی اظهارداشت: نسل جوان و آینده کشور باید با حفظ ارزش ها و آرمان های نظام و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، تعهد و تخصص را با هم در اختیار داشته باشند.

رئیس دانشگاه پیام نور رضوانشهر در ادامه گسترش آموزش را يكي از اركان توسعه علمي كشور دانست و گفت: این مهم رشد اجتماعي و شكوفايي استعدادها را به همراه دارد و زمينه‏ ساز خلاقيت هاي انساني است.

وی با اعلام اینکه آموزش هاي متعارف و جاري به تنهايي براي برقراري اين ركن مهم كافي نيست، اظهارداشت: توجه به روش هاي جديد آموزشي و اجراي برنامه‏ هاي از قبيل آموزش نيمه حضوري، آموزش باز، از راه دور و آموزش مجازي براي دستيابي به هدف هاي توسعه بسيار ضروري است.

شریفی بیان داشت: آموزش نيمه حضوري نظامي آموزشي است كه با بهره گيري از فناوري آموزشي، استفاده از كتاب هاي درسي خودآموز و دانشجو محوري در يادگيري، ضرورت حضور دانشجو در كلاس هاي درسي را كاهش مي دهد.

رئیس دانشگاه پیام نور رضوانشهر گفت: در اين نوع آموزش عملا مي توان كلاس هاي تدريس را به كلاس هاي مرور درس و رفع اشكال گروهي تبديل كرد.

وی افزود: دانشجو محوري، امكان مطالعه مستقل، پوشش فراگير، ارائه دروس در وقت كمتر از لحاظ حضور ضروري دانشجو و در نتيجه كاهش هزينه ها و وابستگي كمتر به الزامات آموزشي نسبت به روش هاي مرسوم و در عين حال اثربخشي آموزش از مزايايی اين نظام آموزشي است.

شریفی عنوان کرد: مهمترين هدف و معناي " آموزش باز " كاهش موانع زماني، مكاني و محدوديت هاي مربوط به برخي مقررات نظام آموزشي متعارف است به گونه‌ اي كه زمينه‏ هاي ارائه آموزش عالي به افرادي فراهم آيد كه به دلیل دوري يا دسترسي نداشتن به مراكز آموزشي و محدوديت هاي زماني، شغلي و اقليمي براي بهره‏ مندي از آموزش متعارف امكان كمتري دارند.

وی یادآور شد: آموزش نيمه حضوري یعنی سازماندهي به فرآيند ياددهي - يادگيري، به گونه‌ اي كه هر مركز آموزشي در انتخاب و كاربرد راهكارهاي براي استفاده از يك يا چند نوع مواد آموزشي، رسانه‏ و ساير وسايل ارتباط جمعي توانا باشد.