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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

سفر وزير فرهنگ لبنان به ايران

سفر وزير فرهنگ لبنان به ايران

گابي ليون وزير فرهنگ جمهوري لبنان بعدازظهر ا مروز در رأس هيأتي به منظور ديداري دو روزه از كشورمان وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين سفر كه به دعوت سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفته، راه‌هاي توسعه روابط فرهنگي ايران و لبنان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.


گابي ليون در سفر به تهران علاوه بر همتاي ايراني خود، با رؤساي سازمان ميراث فرهنگي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ديدار و از برخي مراكز فرهنگي كشورمان ديدار خواهد كرد.

قابل ذكر است هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تابستان گذشته در لبنان با حضور وزراي فرهنگ دو كشور برگزار گرديد و طرفين بر گسترش همكاري‌هاي فرهنگي هنري بين دو كشور تأكيد کردند.

کد مطلب 2009771

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