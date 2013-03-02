سفر وزير فرهنگ لبنان به ايران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين سفر كه به دعوت سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفته، راه‌هاي توسعه روابط فرهنگي ايران و لبنان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.



گابي ليون در سفر به تهران علاوه بر همتاي ايراني خود، با رؤساي سازمان ميراث فرهنگي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ديدار و از برخي مراكز فرهنگي كشورمان ديدار خواهد كرد.

قابل ذكر است هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تابستان گذشته در لبنان با حضور وزراي فرهنگ دو كشور برگزار گرديد و طرفين بر گسترش همكاري‌هاي فرهنگي هنري بين دو كشور تأكيد کردند.