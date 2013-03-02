میبد آماده استقبال از مسافران نوروزی

علیرضا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور گردشگران و مسافران نوروزی در این شهرستان اظهار داشت: فراهم شدن امکانات مورد نیاز و شناساندن جاذبه های دیدنی منطقه باعث رونق و رشد گردشگری خواهد شد.

وی ادامه داد: در تعطیلات نوروزی به رغم تعطیلی ادارات و سازمان های دولتی بخش خدماتی شهرداری ها، هلال احمر، شرکت های گاز و آب و فاضلاب، اورژانس، نیروی انتظامی، مدارس، خودپرداز بانک ها و برخی نانوایی ها برای مردم و مسافران نوروزی خدمات اراده می کنند.

وی ظرفیت جاذبه های گردشگری شهرستان میبد را خوب توصیف کرد و افزود: میبد به دليل نزدیکی به مرکز استان و قرار گرفتن در مسیر جاده ترانزیتی در تعطیلات نوروزی میزبان بسیاری از مسافران و گردشگران رهگذر می شود.

فلاح با اشاره به ظرفيت عظيم تاريخي و فرهنگي شهرستان ميبد گفت: مجموعه تاريخي شهرستان ميبد از جمله نارين قلعه به عنوان بزرگترين قلعه خشتي جهان، كاروانسراي شاه عباسي، چاپارخانه، يخچال خشتي، آب انبارها و ساير اماكن تاريخي كه در روستاها گسترده است آماده بازديد مسافران نوروزي است.

وي با بیان اینکه تلاش شده تا در ایام عید از انجام فعالیت هایی که سیمای شهر را مخدوش می کند، جلوگیری شود، عنوان کرد: فعاليت هرگونه كالسكه، اسب سواري و شترسواري در سطح شهر به خصوص در مجموعه كاروانسراي شاه عباسي،‌ ممنوع است و با کسانی که نقص قانون کنند برخورد جدی خواهد شد.

فلاح از ارائه راهکار برای علاقمندان به این خدمات خبر داد و افزود: افراد در صورت تمايل، با اخذ مجوز مي‌توانند درمحدوده اراضي غربي و محدوده پير چراغ بيده به مسافران خدمات ارائه دهند.

معاون فرماندارميبد درادامه از راه اندازي مجموعه پروازي - تفريحي در ميبد خبرداد و افزود: اين مجموعه در جاده راه آهن ازسوي بخش خصوصي و با همكاري شهرداري در ايام نوروز آماده پذيرايي از مسافران و گرداشگران است.

وی همچنین با اشاره به نیاز گردشگران و مسافران نوروزی به خرید در این شهرستان اظهار داشت: تدابیری اندیشیده شده تا پنج شنبه بازار امامزاده خديجه خاتون در طول این ایام به صورت دائمی و در طول هفته فعالیت داشته باشد.

فلاح در ادامه از اجرای طرح های ویژه به منظور استقبال از سال نو و فراهم آمدن رفاه شهروندان و مسافران نوروزی خبر داد و عنوان کرد: اجرای طرح های مختلف ترافیکی، ایجاد پل هوایی ویژه موتورسواران، یکطرفه شدن برخی خیابان ها، استقرار اکیپ های راهداری و هلال حمر در شهرستان را از جمله برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی در شهرستان است.