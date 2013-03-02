به گزارش خبرگزاری مهر، سومین بازار ملی هشتمین جشنواره پویانمایی از تاریخ 14 تا 17 اسفندماه در حاشیه‌ جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران به منظور فراهم‌ آوردن بستری مناسب برای فعالان شاخه‌های مختلف پویانمایی ایران و جهان و معرفی هرچه بهتر این رسانه در میان علاقه‌مندان و آشنایی بیشتر هنرمندان پویانمایی کشور با آخرین دست‌آوردهای جهانی پویانمایی برگزار می‌شود.

همچنین جلسات نقد و بررسی فیلم‌های نمایش داده شده، یکی از بخش‌های مهم هر جشنواره‌ای است. اولین جلسه نقد و بررسی فیلم‌های جشنواره به بررسی آثار نمایش داده شده در بخش مسابقه ایران 1 و 2 شامل فیلم‌های "المپیک 2012" به کارگردانی بابک و بهنود نکویی، "کرماندو" به کارگردانی حامد اکرمی و "همسایه‌ها – اعتیاد" به کارگردانی حسن توکلی آبدانسری می‌پردازد.

هشتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران با حضور آثار 70 کشور جهان از 13 تا 17 اسفند سال 1391 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.