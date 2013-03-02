سیستم بهداشتی پاسخگوی 25 درصد نیاز جامعه است /لزوم مشارکت در توسعه بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد فردين‌فر ظهر شنبه در همايش "همه با هم براي دستيابي به شهر سالم زندگي سالم" گفت: بر طرف کردن نياز بهداشتي و درمانی جامعه به مشارکت 75 درصدی سایر نهادها بستگی دارد.

وي تاکید کرد: اگر سيستم بهداشت درماني به صورت صددرصد فعاليت کند، فقط 25 درصد پاسخگوی نياز جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سیستم بهداشتی به همکاري ساير گروه‌ها در عرصه بهداشت و درمان نياز دارد بیان کرد: معيارهاي ساختار يافته بايد علاوه بر سلامت و حفظ ايمني، نيازهاي جامعه را هم لحاظ کند.

وی تصریح کرد: مطالعه عوامل محيطي مضر بر سلامت انسان و تشخيص و کنترل آنها مهم‌ترين هدف مراکز بهداشت است.

فردین فر بیان کرد: با افزایش جمعيت، صنعت، حمل و نقل، افزايش نيازها و به تبع آن نياز به افزايش بهداشت محيطي نیز بيش‌تر حس می شود.

فردين‌فر با اشاره به اینکه در چارت جديد نقاط، بهداشت محيط زيست غني ذکر شده افزود: از لحاظ اداري بهداشت محيط زيست در مرتبه خوبي قرار دارد.

معاون اجرايي مركز بهداشت استان خراسان رضوي گفت: متخصصان بهداشتی معتقدند که نمی توانیم فقط بر نیروی افراد متخصص در رشته بهداشت محيط تکيه کنيم و ساير ارگان‌ها نيز لازم است که در توسعه بهداشت مشارکت کنند.

فردين‌فر تاکید کرد: با رعایت بهداشت توسط توليدکنندگان در زمان توليد، و نظارت بهداشتی مردم در جامعه سطح بهداشت عمومی افزایش می یابد.