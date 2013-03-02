آزادکاران برتر چهار وزن نخست مشخص شدند/ درخشش جوردن باروس امریکایی!

به گزارش خبرگزاری مهر، این پیکارها در حالی با حضور مدعیان نامداری از کشورهای مختلف در بلاروس آغاز شد که جوردن باروس قهرمانی جهان و المپیک دوباره توانست مدال طلای وزن 74 کیلوگرم را از آن خود کند. این ستاره امریکایی چندی پیش در رقابتهای جام جهانی 2013 تهران نیز به میدان رفت. همزمان با اين رقابت‌ها جلسه ای نیز با حضور نمايندگان شركت كننده در اين مسابقات از كشورهاي از جمله آمريكا، روسيه، بلاروس و آذربايجان در مورد جلوگيري از حذف كشتي از المپيك برگزار شد.

بنا بر این گزارش نتایج روز نخست این رقابتها به شرح زیر است:

55 كيلوگرم: 1- ولاديسلاو آندريف (بلاروس) 2- استپان ساركوما (روسيه) 3- ماگومد رسول ماگومدوف (روسيه) و نوديرجان صفراف (ازبكستان)

60 كيلوگرم: 1- رستم عبدالرشيد‌اف (روسيه) 2- جيمز كندي (آمريكا) 3- گاديجف (روسيه) و نايورگان اسكرابين (روسيه)

66 كيلوگرم: 1- حاجي عبداله‌يف (روسيه) 2- آرسن اديگاروف (اوكراين) 3- سمن رادولوف (اوكراين) و روسلان پلايف (ازبكستان)

74 كيلوگرم: 1- جوردن باروس (آمريكا) 2- ديميتري روچنياك (اوكراين) 3- ماگومد زوبايروف (روسیه) و علي بك آكبايف (روسيه)

روز دوم اين مسابقات نيز از ظهر امروز (شنبه) در شهر مينسك پایتخت بلاروس در حال برگزاري است.