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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

طی 24 ساعت آینده/

هوای کرج با غبار و بارش پراکنده همراه خواهد بود

هوای کرج با غبار و بارش پراکنده همراه خواهد بود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان البرز از بارش پراکنده در کرج طی 24 ساعت آینده خبر داد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون همراه با  باد و گرد و خاک و دمای آن 15 درجه سانتیگراد و سرعت باد 15 متر بر ثانیه و از سمت شمال غرب است .

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده کرج ابری همراه با بارش پراکنده ورزش باد و در اواخر وقت کاهش ابر همراه خواهد بود که بیشینه دما 15 و کمینه 11 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: هوای هشتگرد هم اکنون ابری و دمای آن 10 درجه سانتیگراد و سرعت باد 10 متر بر ثانیه از سمت شمال غرب است.

وی افزود: طی 24 ساعت آینده ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد در اواخر وقت کاهش ابر همراه است که  بیشینه دما 11 درجه و کمینه دما 8  درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی تصریح کرد: هوای طالقان در حال حاضر رعد و برق است که  دمای آن 5 درجه سانتیگراد و سرعت باد 8 متر بر ثانیه و از سمت شمال غرب است.

رحمانیان در ادامه گفت: طی 24 ساعت آینده طالقان ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد در اواخر وقت کاهش ابر خواهد داشت که  بیشینه دما هشت و کمینه دما 6 درجه سانتیگراد خواهد بود.

کد مطلب 2009788

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