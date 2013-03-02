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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

بازسازی بوستان "دقت" در مرکز تهران/ نمایش هدایای مرحوم دکتر حبیبی

بازسازی بوستان "دقت" در مرکز تهران/ نمایش هدایای مرحوم دکتر حبیبی

شهردار منطقه 7 با اشاره به اجرای عملیات محوطه سازی و بازسازی بوستان دقت توسط شهرداری این منطقه از افتتاح آن در بیست و پنجم اسفندماه جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان میرعباسی با بیان اینکه این بوستان 4 هزار و 200  مترمربع محوطه  و 700 متر ساختمان قدیمی در ضلع شمالی دارد ، افزود: پس از اتمام عملیات بازسازی، در ساختمان این بوستان موزه امیرکبیر احداث می شود.

وی افزود: همچنین قرار است در این موزه برخی از هدایایی که مرحوم دکتر حبیبی در زمات تصدی به عنوان معاون رئیس جمهور دریافت کرده نمایش داده شود.

به گفته میرعباسی، هدایایی از سوی فیدل کاسترو، فرشهای نفیس و نسخ خطی ارزشمندی از جمله اقلامی هستند که در موزه امیر کبیر به نمایش گذاشته می شوند.

شهردار منطقه 7 افزود: پروژه بوستان دقت در بخش محوطه سازی 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در محوطه آن آب نمایی به سبک ایرانی نیز نصب شده است.

کد مطلب 2009789

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