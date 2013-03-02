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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

جواد:

عملیات ساخت و تکمیل طرح مجتمع صاروج پارس کرمان به سرعت انجام می شود

عملیات ساخت و تکمیل طرح مجتمع صاروج پارس کرمان به سرعت انجام می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمایه گذار عمانی طرح مجتمع صاروج پارس کرمان را سرآغازی برای طرح های اقتصادی بیشتر بین ایران و عمان دانست و افزود: با حداکثر سرعت ساخت و تکمیل این طرح را دنبال می کنیم.

حسین جواد از سرمایه داران عمانی در کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمان دارای فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری است و ما امیدواریم بتوانیم تعامل خوب و مفیدی با هم داشته باشیم.

وی همچنین به چهار سال کار کارشناسی بر روی این پروژه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه کارهای اداری این پروژه انجام شده و امروز با افتخار در خدمت مردم کرمان هستیم.

این سرمایه گذار عمانی ادامه داد: کشور عمان با ایران همسایه است و فاصله چندانی با هم ندارند و امیدورایم بتوانیم از این فرصت در راستای طرح های اقتصادی بیشتر استفاده کنیم.

وی افزود: باید از فرصت های سرمایه گذاری در ایران استفاده کرد و ما با حداکثر سرعت تکمیل و ساخت این پروژه را دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 2009795

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