به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد ظهر شنبه در نشست با سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و خدمات رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتستان اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف صنعتی و بازرگانی در سطح شهرستان دشتستان شاهد فعالیت متولیان و مسئولان مربوطه هستیم و از زحمات آنها قدردانی می‌کنیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: این حوزه بسیار حساس و دارای ارتباط مستقیم با معاش مردم بوده و نیاز به دقت و تلاش بیشتری برای ایجاد رفاه و تعادل در زندگی شهروندان دارد.

وی تاکید کرد: شهرستان دشتستان باتوجه به وسعت و جمعیت باید در مصوبه ها و تخصیص اعتبارات و پروژه‌های صنعتی به صورت ویژه دیده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بااشاره به اینکه کارخانه صنایع سیمان تنها پروژه بزرگ صنعتی دشتستان است، گفت: دشتستان فقر شدید صنعتی دارد که مشکلاتی از قبیل کمبود فرصت‌های شغلی را پدید آورده است و دراین خصوص نیاز به توجه بیشتر دارد.

حجت‌الاسلام موسوی نژاد تصریح کرد: متاسفانه کارخانه سمیان دشتستان دارای مشکلات عدیده ای از جمله مجموعه مدیریتی غیربومی و پروازی و همچنین انحصار در صادرات محصولات آن است و باید منافع آن به سایر صنوف و بخش‌های خصوصی هم تسری پیداکند.

این مسئول اظهار داشت: امیدواریم با فعالیت و همدلی و نگاه عدالت محورانه در توزیع امکانات و اعتبارات بتوانیم در این حوزه شاهد توسعه و شکوفایی و رفع محرومیت دشتستان و استان باشیم.

این نماینده مجلس نهم به فعالیت‌های صورت گرفته در روند تصویب طرح انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و ادغام بازرگانی با وزارت صنایع و معادن را به دلیل غیرکارشناسی بودن و مشکلات به وجود آمده نادرست توصیف کرد.

در این نشست موضوع تنظیم بازار نیز مطرح شده و طرفین بر اجرای صحیح آن تاکید کردند.

قبل از برگزاری این نشست، نماینده مردم دشتستان از بخش‌های مختلف اداره بازدید کرده و از روند کاری آنها مطلع شد.