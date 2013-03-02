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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

موسوی‌نژاد عنوان کرد:

شهرستان دشتستان فقر شدید صنعتی دارد/ کمبود فرصت‌های شغلی

شهرستان دشتستان فقر شدید صنعتی دارد/ کمبود فرصت‌های شغلی

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: دشتستان فقر شدید صنعتی دارد که مشکلاتی از قبیل کمبود فرصت‌های شغلی را پدید آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد ظهر شنبه در نشست با سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و خدمات رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتستان اظهار داشت: در حوزه‌های مختلف صنعتی و بازرگانی در سطح شهرستان دشتستان شاهد فعالیت متولیان و مسئولان مربوطه هستیم و از زحمات آنها قدردانی می‌کنیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: این حوزه بسیار حساس و دارای ارتباط مستقیم با معاش مردم بوده و نیاز به دقت و تلاش بیشتری برای ایجاد رفاه و تعادل در زندگی شهروندان دارد.

وی تاکید کرد: شهرستان دشتستان باتوجه به وسعت و جمعیت باید در مصوبه ها و تخصیص اعتبارات و پروژه‌های صنعتی به صورت ویژه دیده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس بااشاره به اینکه کارخانه صنایع سیمان تنها پروژه بزرگ صنعتی دشتستان است، گفت: دشتستان فقر شدید صنعتی دارد که مشکلاتی از قبیل کمبود فرصت‌های شغلی را پدید آورده است و دراین خصوص نیاز به توجه بیشتر دارد.

حجت‌الاسلام موسوی نژاد تصریح کرد: متاسفانه کارخانه سمیان دشتستان دارای مشکلات عدیده ای از جمله مجموعه مدیریتی غیربومی و پروازی و همچنین انحصار در صادرات محصولات آن است و باید منافع آن به سایر صنوف و بخش‌های خصوصی هم تسری پیداکند.

این مسئول اظهار داشت: امیدواریم با فعالیت و همدلی و نگاه عدالت محورانه در توزیع امکانات و اعتبارات بتوانیم در این حوزه شاهد توسعه و شکوفایی و رفع محرومیت دشتستان و استان باشیم.

این نماینده مجلس نهم به فعالیت‌های صورت گرفته در روند تصویب طرح انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و ادغام بازرگانی با وزارت صنایع و معادن را به دلیل غیرکارشناسی بودن و مشکلات به وجود آمده نادرست توصیف کرد.

در این نشست موضوع تنظیم بازار نیز مطرح شده و طرفین بر اجرای صحیح آن تاکید کردند.

قبل از برگزاری این نشست، نماینده مردم دشتستان از بخش‌های مختلف اداره بازدید کرده و از روند کاری آنها مطلع شد.

کد مطلب 2009796

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