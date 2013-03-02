به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد کریمی گفت: نخستين مجتمع قضايي مختص رسيدگي به پرونده هاي تصادفات و حل و فصل مسائل مربوط به بيمه به صورت پايلوت در اهواز آغاز به كار كرد. رئیس کل بیمه مرکزی ایران، در آيين افتتاح اين مجتمع به ضرورت سرعت بالاي دادرسي به جرايم مربوط به تصادفات اشاره كرد و افزود: با فراگير شدن مجتمع هاي قضايي تخصصي بيمه در سطح كشور، رضايت بيمه گذاران و بيمه گران به حداکثر مي رسد و روند به نتيجه رسيدن پرونده هاي بيمه اي شتاب بيشتري مي گيرد.

کریمی با تاكيد بر اين مطلب كه هيچ بيمه گذاري نبايد به دليل حوادث مربوط به تصادفات در زندان باشد، تصريح كرد: زندانيان بيمه معمولا به دليل اطاله دادرسي و مشكلات ناشي از آن در زندان ها به سر مي برند كه انشالله با راه اندازی چنین مجتمع هایی در آينده نزديک اين مسائل حل خواهد شد.

وي رسيدگي به پرونده هاي بيمه اي را يک امر كاملا تخصصي دانست و بیان داشت: آراي متفاوت و متنوع در خصوص پرونده هاي همسان هيچ توجيهي ندارد و مجتمع هاي قضايي تخصصي رسيدگي به تصادفات و امور بيمه اي مي توانند با اتخاذ وحدت رويه در صدور راي به اين مشكلات پايان دهند.

رئیس کل بیمه مرکزی، خاطرنشان كرد: طبق اظهارنظر صريح مسئولان این مجتمع، پليس موظف است در كمتر از ۲۴ ساعت كروكي تصادف را تحويل دهد و حكم نهايي در حدود يک هفته پس از حادثه ابلاغ خواهد شد كه اين موضوع بركات زيادي را به دنبال دارد. كريمي در پايان ابراز اميدواري كرد در آينده نزديک، براي رفاه حال بيمه گران و بيمه گذاران، مجتمع هاي قضايي مشابه در تمامي استان ها تاسيس شود.