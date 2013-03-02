دستگیری دو سارق با 30 فقره سرقت در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد منصور خدایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت کیف قاپی در شهرستان آبیک مأموران این شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: با انجام تحقیقات فنی ماموران اداره تجسس کلانتری مرکزی آبیک یک سارق سابقه دار را شناسایی و با هماهنگی قضایی، وی را در منزلش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آبیک ادامه داد: در بازرسی از منزل متهم چند کیف زنانه کشف و وی در بازجویی پلیس به ارتکاب شش مورد کیفقاپی در این شهرستان معترف شد.
خدایی بیان کرد: همچنین در اقدام دیگری ماموران یگان امداد شهرستان آبیک هنگام گشتزنی با شناسایی یک سارق در حال سرقت کابل از سایت مخابراتی آزادراه قزوین ـ تهران وی را دستگیر کردند.
وی یادآور شد: در بازرسی از خودروی متهم 24 عدد باطری مربوط به سایت مخابراتی کشف و تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده ادامه دارد.
قزوین - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان آبیک از دستگیری دو سارق با کشف 30 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد منصور خدایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت کیف قاپی در شهرستان آبیک مأموران این شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
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