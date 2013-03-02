بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری نقش مهمی در توسعه اقتصاد شیلاتی دارد

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قاچاق و صید بی رویه، آلودگی آب دریا ورود انواع فاضلاب ‌ها و آلاینده موجب شده تا نسل ماهیان خاویاری در بزرگترین دریاچه جهان در معرض خطر جدی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: ماهیان خاویاری هم به لحاظ قدمت و هم از نظر قیمت نسبت به سایر گونه‌ های آبزی دارای ارزش و اهمیت بیشتری هستند بنابراین باید در حفظ این منابع دریایی تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر گفت: ذخایر آبزیان از مواهب الهی بوده و در اشتغال و تامین معاش مردم نقش بسیار زیادی دارد و برای حفظ این ذخایر باید مدیریت و برنامه ریزی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تاس ماهیان از حیث اقتصادی یکی از ارزشمندترین ماهیان دریای خزر هستند، افزود: بالا بودن قیمت خاویار در دنیا و مرغوبیت خاویار ایران دو مولفه مهمی که ضرورت سرمایه گذاری و توجه به این محصول صادراتی را مشخص می کند.

بهمنی اظهارداشت: هم اکنون صید بی‎رویه، تخریب محیط زیست آبزیان، احداث سدها در مسیر مهاجرت ماهیان، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه، ورود انواع آلودگی های نفتی و صنعتی باعث کاهش ذخایر آبزیان شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه در حال حاضر کشورهای زیادی با روش های متفاوت و اهداف مختلفی به بازسازی ذخایر گونه های با ارزش اقتصادی می‎ پردازند، افزود: اقدامات انجام گرفته برای تکثیر ماهیان خاویاری در ایران نقش به سزایی در حفظ و افزایش این ذخایر داشته است.

رئیس موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر با اشاره به اینکه خاویار یكی از سرمایه های گرانبهای دریای خزر است، یادآور شد: از 27 گونه ماهی خاویاری آب های نیمكره شمالی شش گونه در دریای خزر و حوضه های آبی منتهی به آن زیست می كنند.