به گزارش خبرنگار مهر، مرضيه برومند کارگردان، نویسنده و بازیگر پيشكسوت سينما، تلويزيون و تئاتر با حضور در برنامه رادیویی "بسته پیشنهادی" درباره مجموعه‌ تلویزیونی "آب‌ پریا" در گفتگو با مژده لواسانی مجری این برنامه بیان کرد: "آب‌پریا" قصه‌ای است تخیلی که در بستری از واقعیت اتفاق می‌افتد. آب‌پریا پری‌های نگاهبان طبیعت هستند که از طرف مادربزرگ‌شان بی‌بی‌آب‌پری که تمثیلی‌ است از آناهیتا، مأمور شده‌اند برای کاری و طی ماجرایی کارشان به زمین کشیده می‌شود و در زمین با فجایع محیط زیستی و تخریب طبیعت مواجه می‌شوند.



وی درباره مخاطبان این سریال نوروزی که کارگردانی آن را برعهده دارد، گفت: مخاطب این سریال نه فقط گروه بزرگسال است و نه فقط کودکان بلکه مخاطب این سریال خانواده است. "آب‌ پریا" را طوری نساخته‌ام که بچه‌ها آن را نفهمند و یا حوصله‌ بزرگ‌ترها از آن سر برود. البته این‌که چقدر موفق بوده‌ام بعد از پخش مشخص خواهد شد.

نمایش چهره هنگامه مفیدی برای اولین‌بار



کارگردان مجموعه‌های تلویزیونی "مدرسه‌ موش‌ها"، "خونه‌ مادربزرگه" و "ماجراهای تا به تا" درباره‌ عوامل سریال جدیدش گفت: نقش پریا را هنگامه مفیدی که در "خونه‌ مادربزرگه" صدایش را شنیده‌اید، بازی کرده‌ و در این سریال برای اولین‌‌بار چهره‌اش را می‌بینیم. بهناز جعفری و سحر ولدبیگی ابرپری و سبزپری‌ هستند و یک بازیگر جوان و با استعداد به نام آوا درویشی آب‌‌پری را بازی می‌کند. لیلی رشیدی رشکه‌ پری را بازی می‌کند که یک نیمه‌‌پری‌ است. سیامک صفری نقش دیو پلشتی و خشکسالی را بازی می‌کند و امیرحسین صدّیق نیز همچون گذشته در کارهای من حضور دارد. امیررضا میرآقا نیز نقش فیروز را ایفا کرده است. تعداد زیادی بازیگر هم به صورت مهمان در این مجموعه حضور دارند. مریم سعادت، محمود بصیری، سحر دولتشاهی، افشین هاشمی، کاظم هژیرآزاد، روح‌الله مفیدی و... از این جمله‌اند. در کنار این‌ها افتخار این را داشته‌ام که از مجموعه بازیگرهای شهرستانی نیز استفاده کنم. بازیگرهایی از یزد، کازرون، کرمانشاه، گیلان مازندران و...



برومند در پاسخ به این پرسشِ مجری که آیا نویسندگی آب‌پریا را نیز خودش بر عهده داشته‌، گفت: طرح "آب‌ پریا" از خودم بوده است و گیتی مرتضوی همسر رسول نجفیان و راضیه برومند خواهرم آن را نوشته‌اند و مشاور فیلمنامه هم فرهاد توحیدی بوده است.



وی افزود: در "آب‌ پریا" سعی کرده‌ایم زیبایی‌های مملکت و همچنین ناهنجاری‌های موجود را تا حدی نشان بدهیم. برای این منظور به ٦ استان سفر کرده‌ایم و عمده‌ تصویربرداری‌های مجموعه در فضاهای باز و خارج از تهران بوده است.



این کارگردان پیشکسوت ضمن دعوت از مردم برای دیدن همه‌ سریال‌های نوروزی تلویزیون، از مردم خواست وقتشان را صرف دیدن کارهای بی‌ارزش بعضی از شبکه‌های خارجی نکنند.



برومند تصریح کرد: من توصیه نمی‌کنم که کارهای خوب را نبینیم، کارِ خوب را هرجا که ساخته شده باشد باید دید، اما متاسفم برای آن‌هایی که وقتشان را صرف دیدن کارهای بی‌ ارزش برخی از شبکه‌ها می‌کنند. ما باید وقت‌مان را صرف دیدن کارهای ب اارزش بکنیم.

پاسخ مثبت مرضیه برومند به ساخت "مدرسه موش‌های2"

وی درباره شایعه‌ ساخت "مدرسه‌ موش‌های ٢" توضیج داد: بله، تصمیم اولیه گرفته شده و من بالاخره پاسخ مثبت را داده‌ام اما چون یک پروژه‌ بزرگ و مفصلی خواهد بود، زمان می‌برد. اما اصل موضوع صحت دارد. من به خاطر خاطراتی که بچه‌ها از این کار در ذهن دارند، خیلی با احتیاط با موضوع برخورد کرده‌ام و امیدوارم که این خاطرات و محبتی که نسبت به این پرسوناژها در بین نسل جوان وجود دارد را خدشه‌دار نکنم.



لواسانی نیز در پاسخ به این جملات گفت: نسل ما و پدر و مادرهایمان با کارهای شما خاطره دارند، اجازه دهید برای فرزندان ما هم خاطره‌ساز شوید و این کارها تولید شوند. چرا که همه‌ ترس ما از این است که نسل بعد از ما چه چیزی خواهند داشت.



برومند ضمن تایید صحبت‌ مجری برنامه، این موضوع را یکی از دلایل موافقتش با ساخت سری جدید "مدرسه‌ موش‌ها" اعلام و ابراز امیدواری کرد که او و گروهش در انجام این پروژه روسفید و مواظب خاطرات کودکی چند نسل باشند.



برنامه‌ی رادیویی "بسته‌ پیشنهادی" با سردبیری و اجرای مژده لواسانی جمعه‌‌ها ساعت ٨ صبح از شبکه‌ رادیویی صدای آشنا (کانال آمریکا) به مدت یک ساعت پخش می‌شود. این برنامه ضمن مرور اتفاقات مهم فرهنگی، به معرفی کتاب، موسیقی، تئاتر و مناطق گردشگری می‌پردازد.