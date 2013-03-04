به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که قرار است سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیستمین دوره رقابتهای جوانان، از 17 الی 27 اسفند ماه سال جاری در بخش های (بانوان، آقایان و زیر 23 سال مردان) و در مواد پیست و جاده و در سطح یک اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری (UCI)، به میزبانی هندوستان و در شهر "دهلی نو" برگزار شود، هنوز روادید تیم ملی اعزامی کشورمان به این مسابقات صادر نشده است.

گرچه از سوی مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری ایران اعلام می‌شود که اتحادیه جهانی(UCI) و کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا (ACC) خواستار حضور رکابزنان کشورمان در این دوره از رقابت‎‌های قهرمانی آسیا هستند، اما سوالی که مطرح می‎شود این است که علیرغم روابط خوبی که دو کشور ایران و هندوستان باهم دارند چرا سفارت این کشور هنوز روادید حضور دوچرخه سواران ایرانی در این مسابقات را صادر نکرده است؟

فدراسیون ایران اوایل هفته جاری مدعی شده که "پت مک کوئید"، رئیس اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری طی نامه‌ای به "شری سوشیلکو شینده"، وزیر امور داخلی دولت هندوستان خواستار صدور روادید ایران شده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فدراسیون دوچرخه سواری ایران هم مانند فدراسیون قایقرانی و تیراندازی باکمان با تعلیق دست و پنجه نرم می‌کند، حضور رکابزنان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا منتفی باشد.

شاید دلیل اصلی عدم صدور روادید هندوستان برای ایران تعلیق فدراسیون کشورمان است و هندی‌ها به دلیل اینکه دوچرخه‌سواری ایران تعلیق بوده با اجرای قوانین‌بین‌المللی برای رکابزنان ما روادید صادر نمی‌کنند.

در همین راستا خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری درگفتگو با خبرنگار مهر با رد این موضوع اظهار داشت: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد. فدراسیون جهانی اوایل هفته جاری طی نامه‌ای رسمی خواستار حضور ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شده است. وقتی چنین موضوعی وجود داشته باشد پس قاعدتا بحث تعلیق در کار نیست.

وی اظهارات خود را اینگونه ادامه داد: هندوستانی‌ها برای تیم ملی چپن هم که یکی از قدرت‌های دوچرخه سواری آسیاست، شنبه هفته جاری روادید صادر کردند. وقتی از کشور میزبان در این خصوص که چرا برای ما روادید صادر نمی‌شود سوال کردیم در پاسخ به ما گفتند که برای گروه‌هایی که بالای 15 نفر هستند، این مشکل وجود داشته است. به نظرم با این کار می‌خواستند فرصت را از ما بگیرند.

قمری در پاسخ به این سوال که آیا احتمال کارشکنی در این مورد وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: نمی‌دانم دلیل این امر چیست اما با این رفتار و کرداری که هندی‌ها از خودشان نشان می‌دهند، عدم حضورمان تیم ملی دوچرخه‌سواری ایران هم در این مسابقات بعید نیست. البته شاید عده‌ای بگویند که عدم حضور ایران در این مسابقات به دلیل تعلیق است اما با نامه‌ای که از سوی فدراسیون جهانی به هندوستان ارسال شد دیگر نمی‌توانیم بگوییم که تعلیق هستیم. ضمن اینکه طی چند ماه اخیر ما در مسابقات آسیایی لبنان و باشگاه‌های آسیا حضور پیدا کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می‌شود تعلیق دوچرخه‌سواری ایران شامل مسائل مدیریتی بوده نه ورزشی اما عدم صدور روادید برای ایران حاکی از مسائل دیگری است چرا که دقیقا فدراسیون‌های قایقرانی و تیراندازی با کمان ایران هم درگیر چنین مشکلی هستند. هنگامی که زمان برگزاری مسابقات تیم‌های ملی این رشته‌های ورزشی می‌رسد، کشورهای میزبان از صدور روادید برای ملی‌پوشان ایران خودداری می‌کنند. باید نشست دید که آیا همچنان تعلیق قربانی می‌گیرد یا خیر؟