پزشکان با درآمد چند صد میلیونی تا پزشکان زیر خط فقر

به گزارش خبرنگار مهر، سطح درآمد پزشکان از جمله مسائل و موضوعاتی است که عامه مردم همواره بر آن تاکید دارند و معتقدند که پزشکان جزو اقشار مرفه و پولدار جامعه هستند که در طول زندگی مشکلی مالی ندارند. اما، واقعیت اینگونه نیست که در اذهان شکل گرفته است. زیرا در حدود 80 هزار پزشک عمومی در کشور داریم که 50 درصد آنها به دلیل پایین بودن سطح درآمد، از حرفه و رشته تحصیلی خود خارج شده و حالا در جای دیگری به دنبال کسب درآمد هستند. به گفته دکتر محمدحسن طریقت سرپرست وزارت بهداشت، آنقدر شغل با درآمد خوب در کشور داریم که نیازی نیست بگوییم پزشکان به سراغ چه شغلی می روند. مهم این است که این دسته از پزشکان از وضعیت درآمدی خود راضی نیستند.

درآمدهای میلیونی

وقتی صحبت از میلیون می شود، ذهن به سمتی می رود که فکر می کنیم هر کسی درآمد یک میلیونی هم داشت، وضعش خوب است. اما واقعیت این است که هزینه های سرسام آور زندگی در شهر تهران، باعث شده تا درآمد کمتر از 2 میلیون برای داشتن حداقلهای زندگی، کافی نباشد. بنابراین، در چنین شرایطی پزشکان عمومی در سطح پایین درآمدی قرار می گیرند.

به گفته یکی از پزشکان عمومی که در شهر تهران مطب دارد، بعد از 8 سال درس دانشگاهی و 8 سال کسب تجربه پزشکی، حداکثر درآمد ماهانه اش 2.5 میلیون تومان است که فکر نمی کند بشود برای این میزان درآمد، صفت پزشک پولدار به او داد!

درآمدهای 200 تا 300 میلیونی

دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با عنوان این مطلب که بالاترین درآمدهای پزشکی مربوط به جراحان مغز و اعصاب و قلب است، به خبرنگار مهر گفت: حساسیت کار این افراد باعث شده که ارزش کار آنها به مراتب بیشتر از سایر گروههای پزشکی باشد.

وی با بیان این مطلب که درآمد این قبیل جراحان از 10 میلیون در ماه شروع می شود و به 200 تا 300 میلیون تومان هم می رسد، افزود: البته آن دسته از جراحان که درآمد ماهانه آنها به 200 تا 300 میلیون و شاید هم بیشتر برسد، تعدادشان انگشت شمار است و شاید به تعداد انگشتان دو دست هم نرسد.

خسرونیا معتقد است که این دسته از جراحان اگر به خارج از کشور هم می رفتند، قطعا در چنین شرایطی بودند. زیرا از نظر سواد و کارآیی در وضعیت بالایی قرار دارند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، کمترین درآمد رشته پزشکی را مربوط به آن دسته از پزشکانی دانست که نسخه نویس هستند.

پزشکان عمومی، اطفال، عفونی و متخصص داخلی، گروههایی هستند که خسرونیا معتقد است از نوشتن نسخه برای 10 تا 15 بیمار در طول روز، درآمد کسب می کنند و این درآمد برابر با حقوق یک کارمند معمولی است.

وی با انتقاد از درآمد پایین پزشکان عمومی، اظهارداشت: بروز چنین وضعیتی، باعث شده تا تعدادی از پزشکان عمومی از گردونه درمانی کشور خارج شوند.

به گفته خسرونیا، درآمد این قبیل پزشکان از 500 هزار شروع می شود و به 2 تا 3 میلیون تومان در ماه می رسد که البته باید هزینه اجاره مطب، حقوق منشی، آب، برق و... را نیز اضافه کرد و در پایان آنچه می ماند رقمی در حدود 1.5 میلیون تومان است.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در ارتباط با اینکه چگونه می توان تبعیض به وجود آمده در موضوع درآمدهای پزشکی را به حداقل رساند، گفت: اگر قرار است این مشکل تا حدودی برطرف شود، می بایست در دوره پوست اندازی سازمان نظام پزشکی و تشکیل شورای عالی نظام پزشکی، نمایندگانی از تمامی گروههای پزشکی حضور داشته باشند و در این نمایندگان گروههای نسخه نویس، اکثریت اعضای شورای عالی نظام پزشکی را تشکیل بدهند.

پزشکانی که استثنا هستند

این در حالی است که دکتر محمدمهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران معتقد است چون جامعه پزشکی کشور، طیف وسیعی که نمی توان به همین راحتی آنها را دسته بندی کرد.

وی با اعلام اینکه درآمد ماهانه یک پزشک در اروپا 7 هزار یورو است، افزود: این رقم به پول ما می شود 35 میلیون تومان که چنین درآمدی برای پزشکان کشورمان غیرممکن است.

قیامت با تاکید بر اینکه مردم هم توان مالی برای پرداخت هزینه های درمانی را ندارند، گفت: موضوع درآمدهای نجومی برخی از جراحان در ایران، باید برای همیشه حل شود. افرادی که درآمدهای نجومی از حرفه پزشکی دارند، استثنا هستند که وضعیت مردم را رعایت نمی کنند.

وی معتقد است که شرایط روز کشور باعث شده همین درآمد ناکافی پزشکان افت کند همچنین مالیات جامعه پزشکی به 3 تا 4 برابر رسیده است.

اکثریت درآمد متوسط دارند

دکتر علی اصغر پیوندی عضو هیئت مدیره انجمن گوش و حلق و بینی ایران نیز معتقد است که نمی توان درصدی را برای آن دسته از پزشکان تعیین کرد که درآمدهای چند صدمیلیون دارند. ولی آنچه مسلم است اینکه این افراد تعدادشان انگشت شمار است.

عضو منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی تهران با اظهار تاسف از وضعیت پزشکان عمومی در موضوع درآمدهای پزشکی، افزود: نمی توان گفت که موضوع درآمدها نوعی تبعیض است. زیرا، قابلیت فردی و رشته پزشکی، در این موضوع دخیل است. کسی که به سراغ رشته جراحی قلب رفته قطعا با فردی که پزشک عمومی است نمی تواند جایگاه یکسانی در موضوع درآمدها داشته باشد.

پیوندی معتقد است که اکثریت جامعه پزشکی کشور از درآمد متوسط برخوردارند و تعداد انگشت شماری درآمدهای بالا دارند و برخی نیز درآمدشان پایین است.

موضوع درآمدهای چند صد میلیونی پزشکان که در اذهان عامه مردم نقش بسته است، تنها به تعدادی اندک از جامعه پزشکی کشور مربوط می شود. اما در عین حال، درآمد اغلب پزشکان عمومی زیر خط فقر است و همین مسئله باعث شده تا حرفه خود را کنار بگذارند و به سراغ شغلی بروند که بتوانند از طریق آن امرار معاش کنند.