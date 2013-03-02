وعده رئیس مجلس برای حمایت ویژه از بخش نشر در لایحه بودجه 92

به گزارش خبرنگار مهر مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز شنبه 12 اسفند در مراسم آغاز بکار دهمین نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان که در محل باغ کتاب تهران برگزار شد با تشکر از تلاشهای چند سال اخیر شورای شهر و شهردار تهران گفت: چندی قبل باغ موزه دفاع مقدس هم در تهران با تلاش این دوستان افتتاح شد که کاری بی نظیر و ارزشمند و لایق مجاهدت های ملت ایران بود و شهردار تهران هم به خاطر مجاهدتی که خود داشته انگیزه قابل توجهی را برای انجام این کار داشته است.

وی در ادامه با اشاره به مجموعه باغ کتاب تهران گفت: امیدارم این مجموعه یکی از تناقض های بزرگ تهران را سامان بدهد بویژه با توجه به زیربنای آن که می توان برایش یک نقش بین المللی هم متصور بود که بسیار ستایش برانگیز است.

لاریجانی گفت: برای توسعه کشور راهی نیز جز این نیست که دانایی را محور فعالیت های خود قرار دهیم. درست است که ما در ایران منابع قابل توجه ، نفت ، گاز و مواد معدنی داریم و از نظر ژئوپلتیک هم موقعیتمان بسیار ممتاز است اما آنچه می تواند شرایط ما را در منطقه تغییر دهد این است که از این بستر با نیروی انسانی صحیح استفاده کنیم.

وی گفت: امروز در جهان هنگامی که از بحث توسعه سخن به میان می آید توسعه دانایی محور مورد توجه قرار می گیرد. بر همین اساس ما هم باید نیروی انسانی عالم متناسب با جهش های علمی مان تربیت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مختصات این نیروی انسانی گفت: در گام اول نیروی انسانی عالم در کشور باید از نظر تخصصی برجسته باشد یعنی نظام دانشگاهی است و آموزش و پرورش با حرکت در مسیر تکنولوژی ، خود را به روز کندو کیفیت آموزشی اش را برای تربیت این نیروها بکار ببرد که بدون شک یکی از امور موثر در این زمینه توسعه کتاب و کتابخوانی است که با وجود گسترش ارتباطات جمعی چیزی نمی تواند جای آن را بگیرد.

لاریجانی گفت: افرادی که می خواهند در قافله پیشرفت دانایی محور کشور سهیم باشند باید نشاط فکری داشته باشند . علما پیش از این اذعان داشتند که انسان باید برای یادگیری انبساط خاطر داشته باشند و با قبض ذهنی نمی توان چیزی را آموخت و برای حرکت رو به جلو به نشاط علمی نیاز داریم. مطالعه متنوع به افراد کمک می کند تا ذهن آنها درگیر و ورزیده شود و چابکی لازم برای برنامه ریزی را بدست آورد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات سیاستمداران در دنیای امروز این است که کتابخوان نیستند و برای اداره کشور هایشان ورزیدگی ذهنی ندارند در حالی که یکی از ویژگی های مقام معظم رهبری این است که ایشان فردی است فرهیخته، دانشمند و اهل مطالعه و به همین خاطر ذهنشان برای انجام چالش های مختلف آماده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستمدار بدون مطالعه ذهنش منجمد است. کار اجرایی صرف تراوشات ذهنی را کم می کند و به همین خاطر باید در کشور نیروی انسانی را تربیت کرد که بتواند علم را در ذهن خود پرورش دهد و این تنها با کتابخوانی حاصل می شود البته نمی گویم که این کتابخوانی یعنی تداوم در خوانش رمان، چون کسانی که زیاد رمان می خوانند چندان قادر به درک علوم عقلی و دقیقه نیستند اما کتابخوانی در رشته های مختف ذهن را به تدریج دچار انفتاح می کند.

لاریجانی همچنین با اشاره به آراء علامه طباطبایی و شهید مطهری گفت: انسان دارای یک خصوصیات جوهری است که او را بالقوه ، مستعد یادگیری قرار داده است اما این موضوع بستگی به این دارد که چطور به این موضوع توجه کنیم. انسان به ماهو موجودی چند ساحتی است .

وی افزود: برخی علم را دارند اما اخلاق ندارد در حالی که علم و معنویت و اخلاق دو بالی هستند که می توانند موجب پرواز شایسته انسان شود. به همین خاطر توجه به امور معنوی که در کتاب نهفته است اهمیت دارد . برای انسانی که می خواهد ترقی متوازن و پیشرفت اسلامی داشته باشد کتاب نقطه ای است کانونی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات جاری صنعت نشر به ویژه گرانی کاغذ گفت: البته جناب آقای حسینی وزیر ارشاد تلاش خود را برای حل این موضوع می کند اما معتقدم این بخش و مطبوعات به یک حمایت جدی نیاز دارد . البته فکر می کنم ما در پیشرفت، اگر دانایی را محور بگیریم بخش نشر مانند امروز این قدر مظلوم واقع نمی شد.

لاریجانی گفت: امسال با تمام سختی هایی که برای حوزه نشر داشت، گذشت اما باید برای سال آینده تمهید درستی اندیشیده شود تا کاغذ با قیمت مناسب در اختیار اهالی نشر قرار بگیرد.

وی با اشاره به لایحه بودجه سال 92 گفت: من البته هنوز لایحه بودجه را ندیده ام و باید دید که در آن راجع به نشر چه تدبیری اندیشیده شده است البته ما در مجلس تلاش می کنیم تا از جایی دیگر کمک بگیریم و به این بخش بیافزاییم تا سال آینده حرکت بهتری در این زمینه رخ دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده از کمیسیون فرهنگی و تلفیق خواهد خواست تا برای جذب منابع مالی به منظور حمایت از صنعت نشر اقدام جدی انجام دهد.