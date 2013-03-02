اداره ارشاد پرچمدار فعالیت های فرهنگی و هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی در مراسم تقدیر از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب يزد اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در سال جاری برنامه متنوعی برگزار كرد و توانست رضایت مخاطبان خود را جلب كند.

وی با اشاره به اینکه گل سر سبد فعالیت فرهنگی ارشاد یزد در سال جاری، برگزاری پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب بود، افزود: برگزاری این نمایشگاه توانست اقشار مختلفی از جامعه را جذب و راضی نگه دارد.

عبدالحسيني ادامه داد:با توجه به این استقبال، به طور حتم این نمایشگاه در سال آینده نيز برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افزود: اوایل سال آینده مصمم هستیم که تفاهم نامه نمایشگاه بزرگ کتاب یزد با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد منعقد شود.

عبدالحسینی تاکید کرد: فعالیت های فرهنگی و هنری برای آشنا شدن عموم مردم باید جریان سازی شود.



وی با بیان اینکه ارشاد اسلامی پرچمدار فعالیت های فرهنگی و هنری است، گفت: سال آینده با پيش بيني هاي انجام شده، به مراتب برنامه هاي پرمحتوا تر و جذاب تر در حوزه فرهنگ و هنر استان يزد برگزار می شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از فعالیت های تمامی کارکنان ارشاد اسلامی استان یزد در برپايي نمايشگاه كتاب و ساير فعاليت هاي فرهنگي و هنري اين اداره كل قدرداني كرد.