به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش دستگاههای نظارتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: من اعلام کرده ام که در این مسیر قرار دارم اما به دلیل اینکه در جامعه روحانیت هستم و خودم درگیر سازوکار جامعه روحانیت هستم ، قطعا اگر بخواهم کاندیدا شوم باید دراین سازوکار تعریف شوم .

وی اظهار داشت: بنده فعلا تامل کرده ام تا سازوکار جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات به بار بنشیند و آن وقت زمان قطعی و رسمی کاندیداتوری خودم را اعلام کرده و هدف و برنامه هایم را تشریح می‌کنم .

پور محمدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید آیا در صورت حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز در انتخابات از کاندیداتوری انصراف می دهید، گفت : خیر در این صورت کنار نمی روم و این حرف ها بیشتر در سایت ها مطرح می شود.

وی درادامه افزود : هنوز این بحث جدی مطرح نشده است ، من دراین مسیر هستم و دوستان دیگر نیز شاید حضور داشته باشند ، باید دید در آینده چه اتفاقی می افتد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا آیت الله مهدوی کنی بار دیگر کاندیدای ریاست مجلس خبرگان می‌شود، اظهار داشت: افراد زیادی در مجلس خبرگان همچنان نظرشان بر ریاست آیت الله مهدوی کنی است.

این عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سئوال مهر که نظر خود آیت الله مهدوی کنی جهت کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان چیست، گفت: شاید به خاطر شرایط خاص جسمی و اشتغالات آیت الله مهدوی کنی ترجیح دهد که شخص دیگری مسئولیت ریاست مجلس خبرگان را بپذیرد اما نظر اعضای مجلس خبرگان بر استمرار ریاست ایشان است.