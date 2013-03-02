به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی که بین سال های 2009 تا 2011 هدایت تیم ملی ایران را به عهده داشت در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید: تجربه من به عنوان سرمربی تیم فوتبال ایران می گوید که فوتبال یک نقش کلیدی در سیاست، مسائل اجتماعی و حتی اقتصادی ایران بازی می کند. مسئولانی که این تصمیم‌ها را اتخاذ می گیرند مدام از فوتبال برای تبلیغات سیاسی خود استفاده می‌کنند.

قطبی در ادامه افزود: این موضوع نکات مثبت و منفی زیادی دارد. منابع مالی دولت فوتبال را تامین می کند اما همین موضوع باعث می شود فوتبال به سیاست بسیار وابسته باشد و بعضی وقتها فوتبال به تجارت و محل کسب درآمد سیاستمداران تبدیل می شود.