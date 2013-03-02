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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

افشین قطبی:

فوتبال ایران وابسته به سیاست است/ برخی سیاستمداران با فوتبال تجارت می‌کنند

فوتبال ایران وابسته به سیاست است/ برخی سیاستمداران با فوتبال تجارت می‌کنند

شبکه تلویزیونی الجزیه اسپورت در گفتگویی با افشین قطبی در مورد فوتبال ایران از او سئوال کرد و سرمربی باشگاه شیمیزو اس پالس ژاپن هم فوتبال ایران را وابسته به سیاست دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی که بین سال های 2009 تا 2011 هدایت تیم ملی ایران را به عهده داشت در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید: تجربه من به عنوان سرمربی تیم فوتبال ایران می گوید که فوتبال یک نقش کلیدی در سیاست، مسائل اجتماعی و حتی اقتصادی ایران بازی می کند. مسئولانی که این تصمیم‌ها را اتخاذ می گیرند مدام از فوتبال برای تبلیغات سیاسی خود استفاده می‌کنند.

قطبی در ادامه افزود: این موضوع نکات مثبت و منفی زیادی دارد. منابع مالی دولت فوتبال را تامین می کند اما همین موضوع باعث می شود فوتبال به سیاست بسیار وابسته باشد و بعضی وقتها فوتبال به تجارت و محل کسب درآمد سیاستمداران تبدیل می شود.

کد مطلب 2009819

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