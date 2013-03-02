تشكيل پرونده برای توليد 5 تن سوهان غيربهداشتي

محمد حسن سرابيان در گفتگو با خبرنگار مهر از كشف 5 تن سوهان تقلبي و غيربهداشتي رد قم خبرداد و گفت: اين پرونده تخلفاتي بزرگ در تعزيرات حكومتي استان مفتوح بوده و در حال بررسي است.

وي همچنين از پرونده ديگري خبر داد كه در آن ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی استان کرمان طی چند مرحله عملیات، مقادیر قابل توجهی انواع کالای قاچاق نظیر پوشاک، تلویزیون و گوشی تلفن همراه، کشف كرده بودند كه پرونده پس از بررسي در تعزيرات استان منجر به صدور حكم شد و متخلفان به ضبط كالا و 28 ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شدند.