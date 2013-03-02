به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی ظهر شنبه در نشست ستاد کاروانهای راهیان نور در ایلام اظهار داشت: راهیان نور به عنوان یک حج بصیرتی است که امروز به فضل خدا به یمن شهدا و رزمندگان بستر سازی های لازم در همه استان ها برای آن ایجاد شده است؛ اما جای توسعه کیفی و کمی فراوانی وجود دارد.

وی با بیان این که برای گسترش فرهنگ دیدار از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بویژه در استان های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی کارهای خوبی انجام شده است، افزود: سال گذشته قریب به چهار میلیون نفر از مردم ایران در دو حوزه سازماندهی و به این مناطق اعزام شدند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: البته دو استان ساحلی همیشه فارس و استان هرمزگان برای اجرای این برنامه معنوی مجاهدت های زیادی انجام دادند.

سردار فضلی بیان داشت: راهیان نور یک دوره زمانی یک ساله دارد که این دوره از اول اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان فروردین ماه سال بعد ادامه می یابد.

وی خاطرنشان کرد: سال های گذشته در این اردوها تمامی اقشار مختلف مردم بویژه اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، دانش آموزان و اصناف کشور حضور داشتند.

وی گفت: هم اکنون و در آستانه سال 92 از مجموعه استان های پنج گانه که بیان کردم در حال اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی هستیم که تاکنون قریب به 1 میلیون و 950 هزار نفر به فضل خدا به این مناطق اعزام شدند و اوج این اعزام ها در اواخر اسفند و فروردین ماه خواهد بود.

سردار فضلی با اشاره به این آمار اعزام 500 هزار دانش آموز و فرهنگی به اردوی راهیان نور افزود: اعزام کاروان های راهیان نور از 400 هزار نفر سال 86 به یک میلیون و 400 هزار نفر در سال 88 رسیده است.

وی ادامه داد: در سال 89 به یک میلیون و 860 هزار نفر رسید و در سال 90 دو میلیون و 937 هزار و 32 نفر عازم مناطق عملیاتی شدند.

فضلی اضافه کرد: در سال 90 و 91 حدود چهار میلیون نفر به فضل خدا اعزام داشتیم و در سال 91،92 که در حال اجراست کمتر از دو میلیون نفر تاکنون اعزام شده اند و پیش بینی می شود این آمار به حدود پنج میلیون نفر برسد.

وی با تأکید بر اینکه بستر سازی و زیر ساختهای بیشتری باید در این زمینه فراهم شود گفت: ما دو نوع زیر ساخت داریم، اول اسکان شب مانی زائران که باید شرایطی بهتری ازگذشته فراهم کنیم و دوم زیارتگاه ها و اردوگاه ها و نمایش های رزمی که امروز بخشی از آن اجرا شده و بخش هایی هم در دستور کار است

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم باهمت مسئولان استان ایلام شاهد شکوفایی و مجد و عظمت بیشتری درحوزه راهیان نور که همواره خیر و برکات را برای کشور به همراه داشته، باشیم.

وی با بیان اینکه گفت: آحاد مردم استان ایلام در هشت سال دفاع مقدس درگیر جنگ بودند و فداکاری و مجاهدت ایلامی ها بر کسی پوشیده نیست.

وی تصریح کرد: امروز تلاش می کنیم تابه یاری خداوند برای قدرشناسی از آنان، روایت مجاهدت هایشان رابه گوش همه جهانیان برسانیم.

سردار فضلی افزود: درحوزه اسکان امروز توسعه قابل قبولی داریم اما کافی نیست.

