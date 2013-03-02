رئیس اداره راه و شهرسازی تاکستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور نادر محمدزاده قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازی استان قزوين نبي الله آذربايجانی به عنوان رئيس اداره راه و شهرسازی شهرستان تاكستان معرفی شد.



در این مراسم که با حضور علی اکبریان فرماندار تاكستان، نادر محمد زاده قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازی استان قزوين و فرجی مديريت راهداری اداره كل راه و شهرسازی در دفتر فرماندار تاكستان برگزارشد ضمن تقدیر از ابراهیم آبادی رئیس سابق، نبی الله آذربايجانی به عنوان رئيس اداره راه و شهرسازی تاكستان معرفی شد.



در این جلسه محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی ضمن تشكر از خدمات ابراهيم آبادي رئيس سابق اداره راه و شهرسازی تاكستان اظهارداشت: در اين دوره از خدمت با عزم نيروهاي باسابقه مجموعه اداره راه و شهرسازي در تاکستان کارهای خوبی انجام شده و رضایت مردم نیز تامین شده است.



وی افزود: تاكستان از قديمي ترين و مهمترين شهرستانهای استان است و از جمعیت مناسبی برخوردار است که فعالیتهای بیشتری را طلب می کند.



محمدزاده بیان کرد: بزرگراه و جاده قديم این شهرستان از محورهای مهم اين شهرستان است و پرو‍ژه های مهم شامي شاپ به ابهر، كنار گذر تاكستان و جابجايي راه آهن تاكستان از کارهای مهم انجام شده و در سدت اجرا در این شهرستان است.



در ادامه علی اكبريان فرماندار تاكستان نيز به پراكندگي راههاي مواصلاتي در تاكستان اشاره کرد و از پروژه هايي چون راه ضياءآباد به آب ترش، بيمارستان 32 تختخوابی تاكستان و توسعه شهر تاكستان نام برد.



وی همچنين خواستار پیگيری پيشرفت كار بيمارستان تاکستان شد و گفت: جلسه اي در اين خصوص با حضور مسئولين كشوری و استانی با حضور پيمانكار پروژه برگزار شد.



نبی الله آذربايجاني با مدرك ليسانس زمين شناسي رئيس اداره کل راه و شهرسازی شهرستان تاكستان پيش از اين رئيس اداره راه و شهرسازی شهرستان بوئين زهرا بوده و قبل ازآن هم در اداره راه و شهرسازی شهرستان تاكستان خدمت کرده است.



در پایان این مراسم محمد زاده به همراه فرجي و رئيس اداره شهرستان تاكستان با حضور در جمع همكاران اين اداره مشكلات همكاران اين شهرستان را بررسی کرد.