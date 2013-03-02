30 هزار دانش آموز آملی فیلم های چهل و دومین جشنواره رشد را تماشا می کنند

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود، حدود ۳۰ هزار دانش آموز آملی در پنج روز از اکران فیلم های چهل و دومین جشنواره فیلم رشد در این شهرستان دیدن کنند.

وی افزود: با توجه به هوشمند سازی حدود۴۰۰ کلاس درس مدرسه های آمل و استفاده از امکانات سیستم هوشمند مدارس این تعداد بازدید قابل تحقق است.

لطفی گفت: درسال گذشته حدود پنج هزار دانش آموزآملی موفق به تماشای فیلم های جشنواره رشد شده بودند.

مدیر آموزش و پرورش آمل، جشنواره فیلم رشد را بهترین بستر انتقال تجربه ها با استفاده از هنر تصویری دانست و اضافه کرد: این جشنواره می تواند با به تصویر کشیدن داستان های قرآنی و مسائل تربیتی، تأثیر بزرگی در رسیدن به اهداف بلندتربیتی با توجه به سندتحول بنیادین داشته باشد.

لطفی اضافه کرد: اهداف به نمایش گذاشتن فیلم های جشنواره رشد بهره گيري از توانايي هاي صنعت سينما در پيشبرد فرآيند ياددهي يادگيري، شناسايي، انتخاب و معرفي فيلم هاي علمي آموزشي و تربيتي و آگاهي از تحولات و نوآوري هاي ديگر كشورها در اين زمينه است.

وی، توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش، استقرار نظام آموزشي 3-3-6 ، تعليم و تربيت اسلامي، مقاومت ملي پايدار، توسعه فناوري نوين آموزش و پرورش و ارزش هاي و مفاهيم دفاع مقدس را بخشي از موضوعات مطرح فيلم هاي جشنواره چهل و دوم عنوان داشت.

64 فیلم کوتاه چهل ودومین جشنواره فیلم رشد در هفت شهرستان آمل، رامسر، نوشهر، محمودآباد، بهشهر، قائم شهرو ساری، روزهای 12 تا 16 اسفندماه جاری به صورت میدانی در مدارس و کلاس های درس دانش آموزان نمایش داده خواهد شد.