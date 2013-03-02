ثبت 4900 طرح اشتغالزا در سامانه رصد کمیته امداد گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عينعلي اظهار داشت: تعهد استان در ایجاد اشتغال برای ثبت شش هزار و 585 نفر بوده كه تاكنون 75 درصد آن محقق شده و چهار هزار و 981 از طرح های اشتغال اجرا شده توسط مددجويان اين نهاد به ثبت رسيده است.

وي خاطرنشان كرد: برای اجراي اين طرحها 21 ميليارد و 400 ميليون تومان از محل اعتبارات امدادي و بانكي تخصيص يافته است.

کمک 1.6 میلیون ریالی حامیان به ایتام کلاله

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کلاله گفت: میری ابراز داشت: حامیان ایتام در مدت 11 ماه گذشته تاکنون 160 میلیون تومان به حساب ایتام این شهرستان واریز نموده اند.

میری اظهار داشت: درآمد طرح اکرام ایتام این شهرستان در بهمن ماه سال گذشته 12 میلیون تومان بوده که این رقم در بهمن ماه سال جاری به 18 میلیون رسیده که از رشد 50 درصدی برخوردار می باشد.

وی با تاکید بر اینکه می طلبد در آستانه سال نو خیرین و متمکنین جامعه توجه بیشتری نسبت به ایتام داشته باشند خاطرنشان کرد: 823 یتیم تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان قرار دارند و 141 حامی سرپرستی آنها را بر عهده گرفته اند که 57 درصد حامیان غیربومی هستند.

قول مساعد بانک ملی گلستان برای تسهیلات قرص الحسنه اشتغال

رحمان تقوي رئيس شعب بانك ملي استان گلستان در دیدار با مسئولان کمیته امداد استان با قدرداني از زحمات مسئولان كميته امداد به جهت كمك به محرومين و نيازمندان و ایجاد اشتغال پایدار در خصوص همكاري دو جانبه و همچنين درجهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اشتغال از محل بند 76 و بند 11 قول مساعد داد.

رئيس اداره روابط عمومي و اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: مديركل و معاون اشتغال و خودكفايي اين نهاد در راستاي اعطاي تسهيلات به مددجويان كميته امداد با رئيس شعب بانك ملي استان ديدار و گفت و گو كرد.

پرويز خاكپور اظهار داشت: در اين ديدار مديركل كميته امداد با تقدير از زحمات بانك ملي و توجه تقوي دبير شوراي بانك هاي استان و رئيس امور شعب بانك ملي به قشرمحروم خواستار توجه بيشتر به مددجويان اين نهاد در راستاي تحقق شعار توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني شد.