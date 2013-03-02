افتخار شهرداری این است که از یک نهاد حمایتی به اجتماعی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر دهمین نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان عصر امروز شنبه 12 اسفند با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل باغ کتاب تهران افتتاح شد.

در این مراسم محمد باقر قالیباف شهردار با اشاره به اینکه اهمیت کتاب و کتابخوانی بر هیچ کس پوشیده نیست گفت: کتاب دروازه ورود به گستره دانش و معرفت است و هر کسی که در زندگی از کتاب آرامش بگیرد هیچ آرامش دیگری را از دست نمی دهد. امیدوارم در نظام اسلامی هم که هدفی جز رشد و تعالی انسان ندارد کتاب به عنوان یک ابزار هدایت مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

قالیباف ادامه داد: متولیان بخش های مختلف اداره کشور باید به این باور برسند که پیشرفت شهرشان یک وسیله است نه هدف . این پیشرفت می بایست وسیله ای باشد تا شهر درون شهروندان تربیت و آنها به سجایای اخلاقی تجهیز شوند.

وی افزود: در کالبد شهر تهران باید درون شهر شهروندان را هم مورد توجه قرار داد و با این وسیله به ایجاد یک شهر عاقل ، عازم و عادل رسید.

شهردار تهران ادامه داد: افتخار شهرداری تهران در این دوره این بوده است که خود را از یک نهاد خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل کرده و طبیعتا در این راه به کالبد فرهنگی شهر نیز توجه داشته است که توسعه کتابخانه ها ، مساجد، حسینیه ها و مراکز فرهنگی از جمله آنهاست.

قالیباف با اشاره به باغ کتاب تهران گفت: این مرکز بدون شک پس از افتتاح کامل به یکی از اتفاقات نادر دنیا در حوزه کتاب تبدیل می شود و به عنوان یک نمایشگاه دائمی کتاب در خدمت فرهنگ تهران و ایران قرار می گیرد.

وی افزود: در روزهای اخیر که مشکلات اقتصادی زیادی پیش روی مردم بوده است اولین موضوعی که از سبد خانوار حذف شد مقوله فرهنگ بود اما با این نمایشگاه سعی کردیم این موضوع را تا حد ممکن رفع کنیم.

پیش از سخنان شهردار تهران، امیر خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در سخنانی اظهار کرد: یکی از افتخارات دوره فعلی مدیریت شهری تهران ایجاد اولویت موضوعی با رویکرد مشخص در مدیریت فرهنگی شهر است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری در هیچ دوره ای مانند امروز نتوانسته به جمع کردن برنامه های پراکنده فرهنگی تهران حول اهداف موضوعی بپردازد.

خوراکیان ادامه داد: در سال 1392 در اتاق کنترل و پیگیری سازمان تک تک برنامه های فرهنگی مناطق تهران را رصد می کنیم و در همین راستا ارتقا فرهنگ مطالعه هم مورد توجه جدی ما بوده است و منجر شده اجزاء فراوانی در برنامه های فرهنگی شهر در این راستا با همدیگر پیوند بخورند.

وی با اشاره به نمایشگاه یادیار مهربان گفت: این نمایشگاه تنها برای اهداء کتاب نیست بلکه تلاشی است برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه کتاب مدارس و فرصتی را برای تعامل میان مربیان و دانش آموزان با بدنه نشر را فراهم می کند.

خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: نمایشگاه امسال را اگر با نخستین دوره برگزاری آن مقایسه کنیم خواهیم دید از شرکت صد ناشر با 2600 عنوان کتاب به شرکت 130 ناشر با 22 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه رسیده ایم که بسیار قابل تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به بودجه اختصاص یافته به این نمایشگاه گفت: 30 میلیارد ریال اعتبار از محل شهرداری تهران به این امر اختصاص یافت. البته در دوره های قبل مشارکت مجموعه های دیگر مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از امسال بود ولی در این دوره شخص وزیر ارشاد به دلیل علاقه ای که به این حوزه داشتند 5 میلیارد ریال بودجه به این موضوع اختصاص دادند.

خوراکیان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین در تشریح برنامه های این نمایشگاه گفت: امسال 5 هزار و 800 مدرسه به صورت نوبت بندی به نمایشگاه مراجعه می کنند و به تهیه کتاب خواهند پرداخت همچنین 15 عنوان پوستر آموزشی با موضوع ترویج کتابخوانی در نمایشگاه مذکور توزیع می شود. در کنار این موضوع 120 هزار کارت عضویت رایگان در کتابخانه های شهر تهران و 300 هزار کارت عضویت با 50 درصد تخفیف در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت و در کنار آن 15 کارگاه رونمایی از کتاب نیز برگزار می شود.

وی در پایان گفت: با تلاش شهرداری تهران در سال جاری تعداد کتابخانه های شهر تهران به 307 عدد رسیده است که این میزان در سال 85 ، 63 عنوان بود.