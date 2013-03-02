فعالیت 296 تعاونی کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمد فام عصر شنبه در جلسه بررسی وضعیت و مشکلات بخش کشاورزی استان اظهار داشت: از این تعداد حدود 247 واحد سود ده، 38 واحد زیان آور و 11 واحد دیگر نیز سر به سر بوده اند .

وی ادامه داد: میزان سود این واحدها یک میلیارد و 48 میلیون و زیانشان نیز مقدار 231 میلیون تومان بوده، همچنین سرانه سود هر تعاونی نیز حدود 46 میلیون ریال و زیانش نیز حدود 60 میلیون ریال تخمین زده شده است.

محمد فام در خصوص تعداد کارکنان این تعاونی ها گفت: 619 نفر از این کارکنان حقوق بگیر و 172 نفر نیز به شکل کارمزدی مشغول فعالیت هستند که سیاست این سازمان کم کردن تعداد حقوق بگیرها و کارمزدی کردن کارکنان این بخش است.

وی با اشاره به ایجاد 152 غرفه برای عرضه محصولات کشاورزی در شهرستان های استان گفت: با احداث این تعداد غرفه به زودی شاهد رونق گرفتن اقتصاد و همچنین به سامان رسیدن قیمت محصولات خواهیم بود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان ادامه داد: همچنین این تشکل در سال جاری 35 هزار تن شیر دامداری را از دامداران خریداری کرده و در اختیار بازار استان قرار داده است.