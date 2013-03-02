ساختار ستاد سرمايه گذاري فارس بايد تغيير كند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلي افكاري عصر شنبه در حاشيه دوازدهمين جلسه ستاد سرمايه گذاري استان فارس در جمع خبرنگاران افزود: بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه قبل از تشكيل جلسه اصلي ستاد سرمايه گذاري استان، دستور كارها مورد بررسي قرار گرفته شود.

وي تصريح كرد: دستور جلسه بايد در نشست هاي كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد و تمامي ابعاد آن مطرح شود نه اينكه در جلسه اصلي با حضور استاندار دستور كاري وارد شود كه هيچگونه بررسي در آن نشده باشد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار فارس با اشاره به اينكه ستاد سرمايه گذاري استان اختيارات هيئت وزيران را دارد يادآور شد: طي 11 جلسه اي كه از اول سال تاكنون گرفته شده حدود 140 مصوبه خارج شده كه اكثر آنها نيز اجرايي شده است.

افكاري افزود: سطح بالای اختيارات دستگاه ها در اين ستاد باعث شده كه دستور كارهاي مختلفي در اين ستاد مطرح شود كه خوشبختانه اكثر آنها نيز به سرانجام رسيده است.

وي تصريح كرد: راه اندازي اين ستاد برای رفع مشكلات سرمايه گذاران در استان فارس است به همين دليل دستور كارها بايد به طور كامل كارشناسي شود و سپس براي نتيجه گيري نهايي به اين ستاد وارد شود.